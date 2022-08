"Příští rok by mohlo dojít ke navýšení nájemného i o dvacet procent, což by řadě domácností mohlo v kombinaci s dramatickým zdražováním způsobit existenční problémy. Chceme bojovat proti drahotě alespoň v oblastech, které město může ovlivnit," uvedl náměstek primátorky města Brna Jiří Oliva.

Návrh zmrazit zvyšování nájemného v městských bytech ve středu schválila městská rada a ke schválení jej doporučila i zastupitelstvu, které o návrhu definitivně rozhodně v září.

Podle primátorky Markéty Vaňkové návrh cílí na mladé rodiny, samoživitele, seniory, handicapované a sociálně slabší. Právě ti totiž městské byty, které nejsou svěřeny městským částem, nejčastěji obývají a právě ti jsou podle ní případným skokovým růstem nájemného nejvíce ohroženi. „V případě, že by inflace za rok 2022 byla dvacet procent, tak by při prominutí inflační doložky v roce 2023 znamenal měsíční výpadek nájemného od částku 764 229 korun a za období jednoho roku by u bytů nesvěřených městským částem šlo o 9 170 748 korun. Jde z mého pohledu o výpadek, který město bez problémů zvládne,“ řekla Vaňková.

Podle Gabriely Macinkové, která sice bydlí v nájmu, ale komerčním, je navrhované opatření sice lepší, než kdyby město nepomáhalo vůbec, myslí si ale, že pomoc by si zasloužila větší skupina lidí. "Jestli je v Brně 190 000 bytů a z toho jen 28 300 je městských, tak to je dost malá skupina a nemyslím si, že by cena nájmů těch městských mohla nějak výrazně ovlivnit ceny nájmů komerčních bytů, když je jich oproti těm městským mnohem více," uvedla.

Letos se nájemné v městských bytech zvedlo od začátku července o 3,8 procenta, tedy o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok.