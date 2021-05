Anorexie, bulimie, nadměrné přejídání. Poruchy příjmu potravy trápí na jihu Moravy stále více lidí. Svůj podíl na tom podle odborníků má i pandemie.

Zdravá výživa | Foto: ČTK

Začalo to touhou vypadat jako ty holky v časopisech. Touha přešla v dietu, dieta v anorexii. „Trvalo to od mých čtrnácti let. Denně jsem jedla jen pár kousků ovoce a zeleniny. Hlad jsem se snažila zaspat. Byla jsem bez energie. Jen schránka kostí. No a když mě na to někdo upozornil, brala jsem to spíš jako pochvalu. Motivaci. Tak jsem tehdy byla nastavená,“ popsala svůj boj s anorexií Michaela Š. z Brna, která si přála zůstat v anonymitě. Redakce však její totožnost zná. Poruchami příjmu potravy trpí na jihu Moravy stále více lidí. Podle odborníků na tom má velký podíl pandemie covidu a s ní spojená izolace.