Soutěž o návrh celkové proměny náměstí Míru a okolních objektů vojenských autoopraven vyhlásila Kancelář architekta města Brna v prosinci minulého roku. Z osmi uchazečů ve středu 12. května radní města Brna schválili rozhodnutí o vítězném návrhu. Tím se stal brněnský architekt Luboš Františák ve spolupráci s krajinářským architektem Markem Holánem a dopravním inženýrem Petrem Štefančíkem. "Porota ocenila zejména velkorysé pojetí centrálního veřejného prostoru Masarykovy čtvrti s jasně vymezeným náměstím. Také nápadité dopravní řešení, které počítá s vedením tramvajové smyčky po obvodu nově vymezeného náměstí Míru a napravuje tak současný nepřehledný stav křižovatky,“ upřesnil za organizátory soutěže ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Do debat o podobě lokality v oblasti Kraví hory se zapojila i široká veřejnost. „Komunitní centrum se zahradou bylo jedním z nejčastějších požadavků místních," upozornil za Kancelář architekta města Brna David Zajíček. Brňané se setkávali v sále Cyrilometodějské základní školy a vyjádřili se ve dvou anketách. Jedná se tak o nejvíce projednávanou soutěž za poslední roky.

S velikostí centra i celkovou proměnou náměstí nesouhlasí předseda Občanského sdružení Masarykova čtvrt Michal Závodský. „Volnočasové centrum má mít jen nějakých 700 metrů čtverečních z využitého bývalého vojenského areálu o rozloze více jak 5000 metrů čtverečních. Náměstí bude připomínat malý buzerplac s bonusem skočit přímo pod kola tramvaje. Ta má jezdit po celém náměstí, takže ruch z ní půjde blíž k obyvatelům i žákům," okomentoval.

Poukazuje i na počet bytových jednotek v plánovaném polyfunkčním domě. „Na veřejném projednání si nejvíce lidí nepřálo další byty. Nakonec jich je ještě o pět víc než v zadání," připomněl Závodský. Menších bytů pro rodiny s dětmi či seniory bude celkem pětašedesát, z toho sedmnáct v soukromém vlastnictví.

Střechy pokryje zeleň

Při stavbě budovy autoři projektu mysleli na modrozelené řešení. Většina střech pokryje zeleň a využijí se i opatření na hospodaření s dešťovou vodou. „Polyfunkční dům ctí výšku a hodnoty stávajících budov a dominantu kostela svatého Augustina," dovysvětlil Sedláček.

Vstupní branou do parku Kraví hora se stane krytá terasa s kavárnou, zázemím pro řidiče a veřejnými záchody. Náměstí se rozšíří i do prostor současné Brněnky. Potraviny se přesunou do přízemí domu, vedle prostorného sálu s klubovnami, učebnami i dílnou. „Podloubím domu bude možné projít do komunitní zahrady s velkým altánem i lezeckou stěnou pro děti,“ přiblížil Zajíček.

Vybraný návrh náměstí se nelíbí místní Kateřině Blahové. „Připomíná mi to trošku vizualizaci Mendlova náměstí. Je to sice hezké, super bude i to kulturní centrum, kavárna a okolní zeleň, ale prostě se mi to sem nehodí. Sochu Masaryka bych umístila někam do středu města, tady mi to přijde zbytečné," okomentovala.

Zbylé návrhy si lidé mohou prohlédnou v druhé polovině června v brněnském Urban centru v prostorách Staré radnice.