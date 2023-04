/FOTO/ Pivní festival zahájili účastníci v úterý na náměstí Svobody v Brně, zájemci si ho užijí až do soboty. V centru města se jim představí necelá dvacítka pivovarů z celé České republiky, které doplňují stánky s občerstvením a regionálními prodejci.

Pivní festival zahájili účastníci na náměstí Svobody v Brně. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Prodejní stánky jsou otevřené každý den od jedenácti dopoledne do desíti hodin večer. „Na akci budou u jednotlivých prodejců k zakoupení pivní festivalové sklenice v hodnotě sedmdesáti korun. Pivo se čepuje do nich nebo do jednorázových kelímků,“ upozornili návštěvníky pořadatelé tradiční akce.

Kromě piva si lidé koupí například také nakládané sýry, langoše, belgické hranolky, párky v rohlíku, farmářské brambory, špízy a bramboráky. Organizátoři připravili zábavu pro děti i dospělé.