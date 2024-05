/VIDEO/ Pětičlenný tým s výrazným zastoupením studentů z Jihomoravského kraje uspěl ve finále prestižní celosvětové soutěže Conrad Challenge v centru NASA, tedy Národního úřadu pro letectví a vesmír, v americkém Houstonu. S nápadem na restartování nefunkčních družic na oběžné dráze na konci dubna vynikl v konkurenci dvou tisíc týmů a získal ceny za prezentaci projektu od poroty i veřejnosti.

Čeští studenti uspěli v NASA. | Video: tým LASER

Simon Klinga, Viktor Adámek, Anna Krebsová, Boris Brovkin a Richard Nikel. Tak zní jména pětice, která pod týmovým jménem Laser uspěla ve finále prestižní Conrad Challenge v Houstonu.

Dohromady je svedl společný zájem o vědu v září 2023. Začali se scházet v brněnském FabLabu, který jim poskytl technické zázemí. „S pomocí našeho mentora Jana Spratka z Planetária Praha jsme došli k nápadu s reálným potenciálem, obnově nefunkčních satelitů pomocí laseru,“ popsal člen týmu z blanenského gymnázia Richard Nikel.

Studenti společně navrhli, jak na oběžné dráze restartovat družice, které vinou softwarové chyby přestaly komunikovat a mohou představovat problém v přehlcení vesmírného prostoru.

Mladí Češi a Češka zaujali nejenom nápadem, ale i jeho prezentací. Za svůj výkon získali stipendia na prestižní americké školy, jako je Floridský technologický institut, Menlo College nebo Clarkson University.

Získali kontakty na odborníky

Ze soutěže si odváží taky spoustu zážitků a zkušeností. „Celé finále jsme si neskutečně užili, získali jsme řadu kontaktů na odborníky i ostatní účastníky finále. Navíc jsme si zlepšili komunikační a prezentační schopnosti v angličtině,“ pochvaloval si student z gymnázia v brněnské Bystrci Boris Brovkin.

Mladí výzkumníci se dočkali i povzbudivých reakcí od odborníků, se kterými se v Houstonu díky soutěži mohli osobně potkat. „Donald James, který v NASA pracuje celý svůj život, nám řekl, že se mu náš projekt velmi líbí a podporuje nás v něm. Zakladatelka soutěže Nancy Conrad řekla, že naše prezentace byla jednou z nejlepších, kterou kdy viděla,“ popsal Brovkin.

Soutěží nápad týmu nekončí, chtějí na něm dál pracovat. „Chceme jako středoškoláci střílet se silným laserem na něco, co je malé, létá to pět set kilometrů nad zemí desetinásobnou rychlostí oproti vystřelené kulce. Bude to složité, bude to na dlouho, ale právě proto nás to asi baví,“ doplnil vedoucí projektu a zakladatel týmu Simon Klinga, stejně jako Brovkin student bystrckého gymnázia.

Na cestu do finále soutěže ve Spojených státech amerických studentům přispěl Jihomoravský kraj částkou 150 tisíc korun. Český projekt se v soutěži dostal do finále dostal vůbec poprvé.

Zdroj: tým LASER