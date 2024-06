/VIDEO/ Páteční bouřka, která se prohnala jižní Moravou, zatopila silnice. Plné ruce práce měli hasiči, v kraji zasahovali od večera do ranních hodin u tří stovek událostí. Většinou řešili popadané stromy a čerpání vody. Největší následky nechala bouřka v Brně a na Brněnsku. Ulice pod vodou mělo v noci Blansko, což je pro místní obyvatele neobvyklý jev. Naposledy tam voda zaplavila ulice na konci devadesátých let. Zavřené jsou pro turisty Punkevní jeskyně v Moravském krasu. Domácnosti zůstaly bez proudu. Řádění živlu se naštěstí obešlo bez zranění.

Zatopené centrum Blanska v noci z pátku na sobotu. | Video: se souhlasem Martina Fořtíka

Hasiči se od sedmé hodiny večerní nezastavili. „Do tři čtvrtě na jedenáct v noci jsme zasahovali u dvě stě jedna událostí. Nejčastěji to byly popadané stromy, kterých jsme odstraňovali třiadevadesát, vodu jsme čerpali dvaaosmdesátkrát. Zbylé zásahy bylo odstraňování nebezpečných stavů,“ sdělili jihomoravští hasiči na síti X. Později doplnili, že do ranních hodin bylo zásahů na tři sta.

Zaplavené byly podjezdy v Hradecké ulici, ale také v Jedovnické a Bohunické.

Přesun po Brně městskou hromadnou dopravou komplikovala na řadě míst neprůjezdná trať. Linka 8 měla zpoždění půl hodiny až hodinu.

Přerušený koncert

Bouřka narušila i vystoupení Brněnské filharmonie v Janáčkově divadle.

Problémy na Blanensku

Centrem Blanska se po páteční bouřce valil v noci proud kalné vody. Zatopil část náměstí Svobody a parku před radnicí. „Šel jsem domů z baru a hlavou mi blesklo,že je to na kánoi. Tolik vody jsem v centru nikdy neviděl. Bylo to hodně divoké a nepříjemné. Ve Sloupečníku a v Palavě to muselo být asi hodně zlé. A co teprve ve Sloupu v Moravském krasu a jeskyních? Tam museli určitě plavat, snad jsou všichni v pořádku,“ řekl Deníku Martin Fořtík z Blanska, který redakci poskytl sérii videí a snímky zatopeného centra dvacetitisícového města.

Lidé na náměstí museli v noci přeparkovávat auta a policisté řídili dopravu. „U cukrárny Severka tekla řeka,“ dodal muž.

Záplavy bahna zastavily před páteční půlnocí provoz na železnici v úseku mezi Adamovem a Blanskem. Po jedné koleji se tam začalo jezdit až kolem půl druhé ráno a to jen sníženou rychlostí. „Vlaky zde mohou navýšit své zpoždění o pět až dvacet minut,“ informovali cestující na webu České dráhy. Podle prvotních informací má omezení trvat zhruba do sobotního poledne.

Zavřené Punkevní jeskyně

Páteční deště s přívaly vody a bahna vystavily stopku nejnavštěvovanějším jeskyním v České republice. Světoznámé Punkevní jeskyně v Moravském krasu na Blanensku s unikátní plavbou podzemím na lodičkách, které ročně navštěvuje přes dvě stě tisíc lidí, jsou od soboty uzavřené veřejnosti.

Na jak dlouho, se v tuto chvíli neví. „Kolegové z informačního centra teď odvolávají nasmlouvané zájezdy, kterých je v tomto období opravdu hodně. Tolik vody v podzemí dlouho nepamatují. Dnes je v Punkevních jeskyních zavřeno a jak další dny, se teprve uvidí. V nejbližší době bude podle všeho přístupná jen suchá prohlídková trasa. Aktuální informace se turisté dozvědí na našem webu,“ řekl v sobotu ráno Deníku mluvčí Správy jeskyní České republiky Pavel Gejdoš.

Jak doplnil, jeskyně Balcarka je také zavřená, a to kvůli množství skapové vody a bahna. „Sloupské jeskyně jsou zaplavené částečně, správci jeskyní proto vodí návštěvníky šošůvskou části včetně tři míst přístupných jinak pouze v zimě. V Kateřinské nefunguje elektřina, provádí se s baterkami. Jediný funkční je diky agregátům Výpustek," upozornil Gejdoš.

Obezřetní museli být v sobotu ráno také řidiči mezi Adamovem a Bílovicemi nad Svitavou, kde rozvodněná řeka Svitava zatopila několik podjezdů pod železniční tratí. „Jak jsem jel ráno do práce, musel jsem jednou najet pod tratí do protisměru. Tunýlky byly zatopené. Kdo to zná, není zaskočený počítá s tím. Nebyla to ale žádná katastrofa. Hasiči měli zřejmě velmi pernou noc. Prořezaných padlých stromů byla kolem silnice spousta. A mezi Adamovem a Křtinami to muselo být peklo. Tam stromy padají ve velkém po každém větším dešti a blokují silnici. Vysypané kamení na vozovce jsem tentokrát žádné neviděl,“ hlásil v sobotu ráno Kamil Vašíček z Adamova.

Domácnosti bez proudu

Z důvodů silných bouřek se domácnosti potýkaly s omezením dodávek elektřiny. „V pátek v osm hodin večer jsme řešili dvě poruchy na vedení vysokého napětí a zhruba 2 600 omezených odběratelů především na Znojemsku a dále pak na okrese Brno-venkov. V devět hodin večer jsme potom evidovali dvanáct poruch na vedení vysokého napětí a 23 561 odběrných míst bez dodávek elektrické energie hlavně v okrese Brno-venkov a dále na Vyškovsku,“ sdělil mluvčí společnosti E.ON Lubomír Budný.

Vranovská vodní elektrárna představila unikát. První bateriové úložiště v budově

K sobotní sedmé hodině ranní pak zůstávalo omezených zhruba 7 800 odběratelů, a to zejména na Vyškovsku, Brněnsku a Blanensku.

Příčinami poruch byly hlavně pády stromů nebo větví, které nevydržely nápor větru, do elektrického vedení. „Na opravách jsme pracovali do jedenácté hodiny večerní a podařilo se nám značnou část odběratelů opět připojit k dodávkám elektrické energie. Během soboty bychom měli obnovit dodávky elektřiny všem našim zákazníkům,“ ujistil Budný.

Varování meteorologů

Meteorologové před bouřkami opakovaně varovali a vydali výstrahu. Na některých místech kraje se objevily v pátek večer kroupy.

Boskovice pod přehradou hlásí před devátou hodinou ranní třetí stupeň povodňové aktivity.

Deště výrazně potrápily jih Moravy naposledy na začátku června, zaplavené byly některé části Brna, ale i města na Blanensku, Hodonínsku, Znojemsku nebo Břeclavsku.