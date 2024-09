Následky dešťů na Brněnsku: silnice v Bílovicích by mohla zůstat uzavřená až rok | Video: Miroslav Boháček

V Bílovicích nad Svitavou na Brněnsku se o víkendu po komplikacích spojených s dešti sesunul svah pod krajskou silnicí. Řidiči po vozovce neprojedou, silničáři aktuálně hledají řešení. Podle bílovického starosty by uzavírka mohla trvat až několik měsíců nebo rok. Alternativou je doprava v jednom pruhu.

Svah je poškozený v místě u Kostela svatého Cyrila a Metoděje v ulici Tyršova. „Museli jsme silnici okamžitě uzavřít protože jsme nevěděli, jaká je stabilita svahu. Podloží pořád ujíždělo, ale naštěstí se po několika hodinách zastavilo,“ popsal bílovický starosta Miroslav Boháček.

Pracovníci Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje opatřili místo dopravními značkami. Obcí vede objízdná trasa, využít ji ale mohou pouze vozidla s hmotností do tři a půl tuny. „Vozidla nad tuto hmotnost musí objíždět přes Ochoz, Kanice a Řícmanice, po malých místních cestách se nedostanou. Z některých vozovek v Bílovicích jsme museli udělat jednosměrky a aktuálně upravujeme plánek, aby řidiči věděli, kudy přesně jet,“ sdělil starosta.

Objížďka má být určena primárně místním. „Tranzit tam budeme muset zastavit, lokalitou nemohou projíždět tisíce aut denně,“ doplnil Boháček.

Zástupci obce aktuálně čekají na posudek statika, který doporučí, jaká opatření budou v místě potřeba. V úvahu připadá i to, že by silnice zůstala během oprav uzavřená po dobu měsíců až roku, druhou možností je zachování provozu v jednom pruhu. Pokud by vozovka zůstala neprůjezdná, plánuje bílovické vedení vystavět v ulicích objízdné trasy zpomalovací prvky.

Utržený svah v úterý zkomplikoval cestu i žákům mířícím do bílovické základní školy, kde vedení školy kvůli komplikacím způsobeným velkou vodou zrušili v pondělí výuku. Ředitel školy Libor Žanda upozornil rodiče na neprůjezdnost hlavní silnice ve facebookovém příspěvku. „Objízdné trasy vedou směrem na Brno po ulicích Husova a Teperova a směrem z Brna po ulici Trávníky. Doporučujeme chodcům, aby se těmto ulicím vyhnuli,“ napsal ředitel a požádal místní, aby nevozili své děti auty na náves.