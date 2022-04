V poslední době se podle iniciátorů petice výrazně navýšil počet dopravně nevýznamných křižovatek řízených pomocí semaforů až do nočních hodin, celodenně anebo i během víkendu. „V těchto časech je zcela minimální nebo žádný provoz a dochází ke zbytečnému zastavování dopravy, nabírání zpoždění nebo, v případě například Moravského náměstí, i nechtěnému předjíždění vozů v místech, kde se řidiči ještě donedávna mohli vzdát práva přednosti v jízdě a pustit před sebe vůz jedoucí ve zpoždění nebo režijně do vozovny," přiblížili v dokumentu za petiční výbor Dominik Doubek a Trifon Moras.

Míní, že téma je aktuálnější v době, kdy zdražují energie a pohonné hmoty a Brno se jakožto zřizovatel brněnského dopravního podniku snaží šetřit. „Každé zastavení a rozjetí přitom stojí asi šest korun, což je v ročním součtu několik milionů korun. Zároveň by tento nový přístup mohl být pozitivní propagací městské hromadné dopravy, vozům by se tímto na některých místech mohla zkrátit jízdní doba a dosáhly by časového benefitu oproti individuální dopravě," napsali Doubek s Morasem. Iniciátoři petice doufají, že seženou alespoň dva tisíce podpisů, tedy půl procenta obyvatel Brna, aby se magistrát peticí zabýval.

Úředníci na brněnském magistrátu evidují ve městě zhruba 130 křižovatek s preferencí městské hromadné dopravy. „V Brně se rozvíjí od začátku tohoto tisíciletí, v projektu dopravního podniku se obměnila technologie pro přenos signálů z vozidel do světelně řízených křižovatek. Město v rámci rekonstruovaných semaforů pouze preferenci městské hromadné dopravy rozšiřuje na lokality, kde před rekonstrukcemi tato preference nebyla," oznámil mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Nastavení signalizace semaforů mají v Brně na starosti pracovníci Brněnských komunikací. „Preference městské hromadné dopravy je udělená na základě požadavků z vozidel hromadné dopravy. Vždy je doladěna na místě přímo pro každou křižovatku řízenou semaforem dle specifických požadavků brněnského dopravního podniku," nastínila mluvčí Brněnských komunikací Vladimíra Navrátilová.

Absolutní preference vozů městské hromadné dopravy je podle ní z dopravního hlediska, při počtech vozů hromadné dopravy nereálná. „Zároveň by to významně omezilo preferenci aut integrovaného záchranného systému," zmínila Navrátilová. Jednotlivá nastavení preferencí se konzultují v rámci pracovní skupiny hasičského záchranného sboru, dopravního podniku a Brněnských komunikací, podle požadavků zástupců brněnského dopravního podniku.

Navrátilová také potvrdila, že některé semafory nyní fungují i v nočních hodinách tam, kde dříve tomu tak nebylo. „Jedná se o křižovatky s délkami přechodů delšími než umožňuje nynější platná legislativa. Proto zástupci odboru dopravy brněnského magistrátu na základě posouzení dopravního isnpektorátu policie stanovují dobu provozu v každé takové lokalitě, kde se zároveň obměnila technologie semaforů v posledních dvou letech, na celodenní režim," popsala mluvčí.

Zástupci brněnského dopravního podniku mají jasno, že preference městské hromadné dopravy je pro organizaci efektivní veřejné dopravy klíčová. „I proto je zakotvena v řadě oficiálních dokumentů schválených městem Brnem. Vnímáme, že intenzita dopravy na území města za poslední léta několikanásobně narostla, ale věříme, že se společným úsilím podaří najít vhodný kompromis tak, aby i nadále byla hromadná doprava v Brně preferována," uvedla za dopravní podnik jeho mluvčí Barbora Doležalová.

Odbor dopravy brněnského magistrátu preferenci městské hromadné dopravy podle Poňuchálka podporuje. „Další úprava preferencí je ale obtížná vzhledem k častému křížení různých druhů hromadné dopravy v křižovatkách a k vysoké intenzitě ostatní dopravy na hlavních trasách," sdělil Poňuchálek.