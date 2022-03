Ukrajinci jsou více než levná pracovní síla, říká brněnský sociolog Szaló

Školství v Brně čekají změny



* Nové základní a mateřské školy: Sadová, Botanická, Nová Zbrojovka, Trnitá.

* Nové gymnázium: budova v Pionýrské ulici, pět tříd, zaměření na přírodní vědy. Bude patřit pod střední průmyslovou školu chemickou.

* Rekonstrukce a opravy: gymnázium ve Vídeňské ulici, oprava střechy základní školy ve Filipinského ulici.

* Letos celkem v plánu: 7 oprav a 34 investičních akcí.

Velká modernizace čeká budovu v Pionýrské ulici. Po jejím dokončení za dva roky tam pro každý ročník vznikne až pět tříd čtyřletého gymnázia zaměřeného na přírodní vědy. „Další třídy tohoto typu jsou v Brně potřeba, protože o toto studium je ve městě velký zájem. Počet žáků v populačních ročnících stále mírně stoupá. Situaci ve středním školství významně ovlivní i současná uprchlická vlna,“ upozornil Petr Holeček z tiskového centra Jihomoravského kraje.

Zcela nová, tentokrát základní škola, pak vyroste v Botanické ulici, a to do tří let. V každém ročníku mají být dvě třídy. Vždy jedna sportovní a druhá se všeobecným zaměřením. „Zřizovatelem by bylo město Brno a navazovat by na ni mělo Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka,“ informovala brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Školy s osmnácti třídami a školky pro 125 dětí se pak dočkají i lidé okolo Sadové ulice. Projekt je však v počátcích.

Představitelé magistrátu teprve vyhlásili urbanisticko – architektonickou soutěž o podobu areálu i přilehlého okolí. „Každý architekt vzpomíná na svá léta ve školních lavicícha touží navrhnout ideální mateřskou a základní školu. Nová škola v Brně nevznikla více než dvacet let. Moderní zázemí přitom může zásadně ovlivnit žáky i učitele tím, že vytvoří optimální prostředí pro výuku,“ sdělil městský architekt Michal Sedláček.

Budování nových vzdělávacích zařízení ocenila například dvojnásobná matka Jarmila Novotná. „Vždy je dobré, když dítě do školy nemusí nikam daleko. A když mají rodiče na výběr. Každá nová škola je investice do budoucnosti. Ještě je potřeba do nich sehnat kvalitní učitele,“ zamýšlela se žena.

Kromě nových budov a tříd čeká brněnské školství řada přístaveb a oprav. Jedno z nejvýraznějších rozšíření se dotkne střední školy Charbulovy. Náklady tam stoupají ke sto padesáti milionům korun.

Na škole Herčíkova pak dělníci kompletně zrekonstruují bazén, škola Pastviny bude mít novou kuchyň a vzdělávací zařízení v brněnských Chrlicích zase novou tělocvičnu. „Další dvě školky vzniknou v lokalitě Nová Zbrojovka. V příštích letech lze předpokládat i rozvoj lokality Trnitá. I zde počítáme s novou mateřskou školou,“ nechal se slyšet náměstek primátorky Petr Hladík.