Natáčení celovečerního filmového dramatu Lidi krve zabralo filmařům u Sloupsko-šošůvských jeskyní v Moravském krasu na Blanensku celé dopoledne. Režisérem a scénáristou filmu je Miroslav Bambušek.

Ten nechal poměrně náročnou scénu na kopci pod skalami několikrát opakovat, než byl s výsledkem spokojený. „Teď je dobré světlo, teď bych to asi udělal. Tak se připravte, kluci, a pojedeme!" udílí Bambušek pokyny do vysílačky. Jakmile jsou všichni připraveni, zazní typické Akce!, kamera běží a herci se dávají do pohybu na příkrém svahu.

Roli tyrana všech tyranů, jak sám nazval svou postavu, si ve filmu střihne herec Miloslav Mejzlík. „Je to bohatý chlap, který hodně zestárl a chce omládnout a být věčně mladý. Maskování trvá každý den natáčení dvě hodiny a hodinu a půl trvá, než mě odmaskují," prozradil Mejzlík, namaskovaný do postavy starce.

Ve filmovém příběhu se prolíná několik časových rovin, včetně poválečných let v tehdejším Československu. Mejzlík v něm hraje postavu starého a nemocného Leopolda Švarce, pro něhož člen česko-německé rodiny Otto Hille připraví výpravu, která má být očistnou cestou do minulosti zahalenou tajemstvím.

Švarce na ní doprovází věrně sloužící autistický Mišel v podání Jiřího Černého, kuchař Jan, kterého si zahrál Tomáš Bambušek, a doktor Ignaci ztvárněn Jakubem Folvarčným. Otto přibírá do skupiny také žebrajícího zkrachovalého malíře Henryho, jehož ztvárnil Jakub Gottwald. Díky výpravě se Otto propadá do krajiny svých předků – do dávno rozpadlé německé vesnice Vitín. Stává se tak svědkem událostí v roce 1945, kde potkává svého děda Otfrieda Hilleho, jehož hraje Karel Dobrý.

Natáčení scény u Sloupsko-šošůvských jeskyní, kde ho ostatní postavy filmového příběhu dostávaly dolů po příkrém srázu sedícího na speciálním vozíku, bylo nejen pro Mejzlíka fyzicky obtížné. „Bylo to náročné, protože jsem byl přivázaný a přikurtovaný, ale horší asi bylo vylézt nahoru," uvedl Mejzlík.

Náročnost natáčení potvrdil i další herec a režisérův bratr Tomáš Bambušek. „Musel jsem udržet rovnováhu toho vozíku, ale nakonec jsme to zvládli. Jsme trochu zpocení, ale máme to hotové," usmíval se Bambušek.

Hraje postavu pečovatele. „Jsem arogantní, cynický a tak trochu zlodějíček, který chce z minima vytřískat maximum a nakonec na to škaredě doplatí," přiblížil svou roli Tomáš Bambušek.

Pod režijním vedením svého bratra Miroslava se mu prý hraje dobře, protože jsou na sebe zvyklí z divadla, které spolu pod názvem D. I. Lebedung založili. „Bráchovi stačí jen malinko naznačit a Tomáš Bambušek jako herec už ví, co má dělat," dodal.

Natáčení Lidí krve patří mezi první pokoronavirová natáčení v kraji. „Filmovou výrobu a natáčení v regionu ovlivnil na počátku roku Covid-19. Obecně na národní i regionální úrovn se znovu začalo natáčet až v červnu. Nyní pokračuje natáčení dokumentu o slavném brněnském lezci Adamu Ondrovi, aktuálně pracujeme na Lidech krve," uvedla Ivana Košuličová z Filmové kanceláře Brno.

Koronavirus zpozdil i premiéry již natočených snímků, ve kterých si filmaři vyhlédli jako lokaci jižní Moravu. Opozdila se třeba premiéra komedie 3Bobule, která už je ale v kinech. „S ohledem na posun olympijských her na příští rok se přesunula i premiéra snímku Zátopek, který se v loňském roce natáčel na stadionu Za Lužánkami. Rodinný snímek Mazel a tajemství lesa, který se natáčel v Moravském krasu loňský podzim je v současné době v postprodukci, stejně jako moderní romantická lovestory ze současného Brna Marťanské lodě. Oba filmy vstoupí do kin v roce 2021," poznamenala Košuličová.

Nyní odborníci z brněnské filmové kanceláře pracují na přípravě několika dalších projektů. Ty by se mohly v kraji točit letos na podzim, které konkrétně to ale budou, ještě není jasné. Až na konci léta totiž rozhodne Jihomoravský filmový fond o příspěvcích na natáčení. „Spolupracujeme na přípravách různých projektů, od temného sci-fi přes minisérii z nemocničního prostředí až po vánoční rodinný film," prozradila Košuličová.

Na jihu Moravy točí projekty i brněnské studio České televize. Kromě studiových natáčení, mezi které patří třeba příprava snímku o Janu Amosovi Komenském, filmaři zamířili i do jihomoravských exteriérů. „Po koronavirové pauze, kdy jsme dočasně zastavili výrobu tvorby v exteriérech, se vracíme do normálu. Třeba ale osmidílnou kriminálku Filipa Renče Hlava Medúzy, která měla být hotová začátkem května, jsme nakonec dotáčeli v červnu a v prvních červencových dnech. Nyní ji čeká několikaměsíční postprodukce, vysílání je naplánováno na rok 2021," uvedla mluvčí studia Hana Orošová.

V detektivce Hlava medúzy lidé poznají mnoho jihomoravských míst. Třeba Uměleckoprůmyslové muzeum brněnské Moravské galerie, nebo zámek v Kunštátu na Moravě.

V květnu zase filmaři z České televize natáčeli v jeskyni v Rudce u Kunštátu na Blanensku nový seriál pohádek vyráběný do cyklu Čtení do ouška. „Jsou jimi Báchorky blanického rytíře. Ty čte herec Jaroslav Plesl. Objeví se nejspíš v listopadu na Déčku," zmínila Orošová.

Pro stejný cyklus natáčeli sérií pohádek filmaři i minulý týden. „Deset pohádek o zbojnících a loupežnících na motivy Slavných historek zbojnických, kde nechybí morální poučení, jsme natáčeli v okolí Macochy v Moravském krasu. Zbojník Ondráš v podání Ondřeje Vetchého čte svému synkovi pohádky u ohně pod režijním dohledem Jiřího Stracha," nastínila mluvčí brněnského studia České televize

FILMOVÁ NATÁČENÍ NA JIHU MORAVY



Už natočené (s posunutou premiérou, nebo v postprodukci):

- 3Bobule (už v kinech)

- Zátopek (v kinech v době olympiády v roce 2021)

- Marťanské lodě (v kinech v roce 2021)

- Mazel a tajemství lesa (v kinech v roce 2021)

- seriál Hlava medúzy (v České televizi v roce 2021)

- seriál pohádek Báchorky blanického rytíře (na Déčku ČT v listopadu 2020)

- seriál Zbojnické pohádky, 2. řada (na Déčku ČT)



Aktuálně se natáčí:

- celovečerní filmové drama Lidi krve

Mohlo by se točit:

- temné sci-fi

- minisérie z nemocničního prostředí

- vánoční rodinný film