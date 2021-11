Tak jako desítky a desítky dalších si do brněnské Olympie přišla pro tečku, aby udělala tečku za koronavirem. „A co jinýho mi zbývá. Bez očkování už nedostanu ani kafe,“ procedí mezi zuby Monika Hrušková.

Naráží tak na skutečnost, že o pondělí se bez potvrzení o očkování nebo prodělání covidu lidé v republice nedostanou k žádné službě. A nátlaková akce evidentně funguje. Zájemci o očkování jsou si totiž ochotní vystát desítky minut dlouhé fronty. „Začne to platit za dva týdny,“ pronáší postarší proplešatělý pán, který má respirátor zavázaný kolem hlavy růžovou gumičkou.

„Půjdeme do auta. A nechrblej tady,“ odvětí mu choť.

„Covid je ha*zl,“ oznámí pán světu hlubokou životní pravdu.

Zdravotníci pod palbou urážek

Ve frontě pošlapuje celá plejáda obličejů. Tedy hlav v rouškách. Znuděné hlavy, podrážděné hlavy, nepřítomné hlavy, zmatené hlavy, naštvané hlavy. Ne však víc než je obvyklé. „Počet nadávek a urážek vůči zdravotníkům v očkovacím centru je i den po ohlášení nových opatření standardní. Tedy příliš mnoho. Zdravotníci jen dělají svou práci,“ říká mluvčí Fakultní nemocnice u svaté Anny Dana Lipovská.

Zástup se posouvá pozvolna, kolemjdoucí si jej až tak nevšímají. Nebo to předstírají. Zato děti jsou ve své zvědavosti bolestně upřímné. „Babi, co to tam dělají?“ zapiští se zakloněným krkem plavovlasé děvče.

„Očkování,“ odpoví babička.

„A proooč?“

Zbytek rozhovoru se rozplyne, jakmile se fronta opět posune, bundy zašustí, lidé zamručí.