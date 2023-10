Nabízí se proto nyní otázka, zda zástupci šlechtického rodu, který v českých zemích panoval téměř devět se let, nyní přece jen nenapadnou její vlastnictví u tuzemských soudů. Šanci by totiž podle Stanislava Balíka, emeritního soudce Ústavního soudu a nynějšího děkana Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, měli.

„Pokud by skutečně žalobu Lichtenštejni podali, nejspíš by skončila stejně jako v případě Dietrichštejnů. Ostatně je zde již ústavní nález ohledně hrobky rodu Schwarzenbergů (na začátku roku 2009 dědička hlubocké větve šlechtického rodu Alžběta Pezoldová vyhrála soudní spor o schwarzenberskou rodinnou hrobku v Domaníně u Třeboně, nárok jí potvrdil jindřichohradecký okresní soud, který původně určovací žalobu zamítl, ale právě Ústavní soud všechny rozsudky v této kauze zrušil, pozn. redakce). Těžko lze předpokládat, že by se judikatura posunula jiným směrem, a že by případný spor v případě Lichtenštejnů dopadl jinak,“ domnívá se Balík.

Rodinnou hrobku Lichtenštejnů ve Vranově u Brna spravuje Řád Nejmenších bratří svatého Františka z Pauly. Protože není ve vlastnictví českého státu, není součástí žalob Lichtenštejnů na navrácení majetků rodu. A podle Michala Růžičky, mluvčího Nadace knížete z Lichtenštejna, který šlechtický rod v Česku zastupuje, se na tom ani v budoucnu nic nezmění.

„Rodová hrobka ve Vranově není mezi žalovanými nemovitostmi a příběh hrobky Dietrichštejnů to nezmění. Nadace kníže z Lichtenštejna žádá zpět pouze ty majetky, které dosud drží stát. Hrobka ve Vranově je ve správě řádu paulánů a s jejím současným stavem je rodina spokojena,“ okomentoval pro Deník mluvčí Nadace.

Hrobce hrozila špatnou péčí zkáza

Ještě před pár lety však byla situace jiná. „Špatnou péčí se stalo, že hrobce hrozila zkáza a zničení sarkofágů. Kníže Hans Adam II. vynaložil více než milion eur na její rekonstrukci, kterou řídil odborně Johann Kraeftner, tehdejší ředitel knížecích sbírek,“ připomněl Růžička.

Rozhodnutí o opravě padlo v roce 2010. Do hrobky v důsledku zaneseného odvětrávání zatékalo a vlhkost škodila dřevěným sarkofágům. Náročná rekonstrukce trvala tři roky. Nejprve bylo nutné zajistit statiku budovy, teprve pak následovaly restaurátorské práce a oprava fasády. Z původní omítky z devatenáctého století zbyl tehdy pouze kamenný podklad.

Lichtenštejnský kníže Hans Adam II. navštívil poprvé opravenou hrobku v roce 2015. „Různí členové rodu ji navštěvují několikrát ročně. Nejčastěji na Dušičky,“ zmínil Růžička.

