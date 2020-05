Návrat na výstaviště? Mezi festivaly nepatříme, poukazují zástupci Veletrhů

Kdy a za jakých podmínek se budou moct znovu konat veletrhy, by mělo být jasno do konce května. Vyplynulo to z úterní videokonference mezi epidemiology, zástupci ministerstva zdravotnictví, ministerstva průmyslu a Veletrhů Brno. Jde o nejzazší termín pro možnou přípravu Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, řekl mluvčí Veletrhů Brno Jaroslav Bílek. Veletrh se má konat začátkem října.

Motosalon na brněnském výstavišti. | Video: Ondřej Požár

Veletrhy aktivně usilují o to, aby veletržní akce nebyly při rozvolňování opatření proti šíření covidu-19 zařazené mezi hromadné akce jako festivaly, koncerty či sportovní utkání. Zároveň během konference představily možnosti, které mají minimalizovat riziko přenosu nákazy. "Účastníci konference od nás dostali podrobný materiál, který postihoval většinu diskutovaných opatření, parametrů a možností výstaviště s ohledem na organizaci veletrhů včetně návrhu hygienicko-zdravotních opatření," uvedl Bílek. O zelené pivo nepřijdou. Štamgasti ho ochutnají už v pondělí Přečíst článek › Vedení Veletrhů v minulých dnech uvedlo, že veletržní akce mají mnohem blíže svým charakterem k otevřeným nákupním centrům a ne k hromadným akcím. "Bylo zdůrazněno, že se jedná o akce ve druhém pololetí včetně první striktně tzv. B2B kontraktační akce, což jsou veletrhy módy Styl a Kabo a následně strojírenský veletrh. Rovněž jsme poukázali na technické vybavení brněnského výstaviště, které v mnohém převyšuje vybavení nákupních center," řekl Bílek. Vedení Veletrhů poukázalo na to, že Německo veletrhy z hromadných akcí již vyjmulo a některé se začnou konat na přelomu května a června. České ministerstvo průmyslu nyní chystá účast na některých zahraničních veletrzích v září a vnímá především strojírenský veletrh jako důležitý nástroj pro znovuobnovení a oživení ekonomiky, uvedl Bílek. Dodávka bez řidiče se sama rozjela. K výloze v Masarykově přimáčkla chodkyni Přečíst článek › Epidemiologové upozornili na to, že případné rozhodnutí ovlivní vývoj epidemiologické situace a vyhodnocování dosavadních etap rozvolňování restrikcí. Zároveň uvedli, že chápou rozdíl mezi hromadnými akcemi a kontraktačními veletrhy. Veletrhy Brno a firmy navázané přímo na veletržní byznys zasáhla restriktivní opatření velmi tvrdě. Od poloviny března jsou bez tržeb a snaží se udržet zaměstnance, z nichž většina nemá žádnou práci. Na příští rok se musel přesunout druhý z největších veletrhů Techagro, jenž měl obsadit veškeré pavilony i řadu volných ploch.

Autor: ČTK