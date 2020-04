/FOTOGALERIE, VIDEO/ Návrh nového územního plánu Brna obsahuje pět obchvatů okrajových městských částí. Nově s ním počítá u Maloměřic a Obřan.

Obchvaty v návrhu nového územního plánu Brna. | Video: KAM Brno

Při cestách do Brna musí téměř denně projíždět přes okrajové Tuřany. Hlavně v ranní špičce tam skoro každý den nabírá zdržení. Způsobuje ho podle něj hustý provoz, zastávky městské hromadné dopravy a semafor na Tuřanském náměstí. „Situaci by určitě vyřešil obchvat. Vzdáleností by se cesta trochu protáhla, ale časový i bezpečnostní přínos díky odvedení husté dopravy jednoznačně převažuje,“ poznamenal řidič Ondřej Poláček ze Sokolnic na Brněnsku.