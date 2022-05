Loni jste měli nejúspěšnější letní sezonu za dobu vašeho fungování, když denně dorazilo průměrně přes tři tisíce lidí. Očekáváte letos ještě úspěšnější, zvlášť když bude bez covidových omezení?

Ano, očekáváme. Naštěstí v tom všem neštěstí, které nás v covidových letech potkalo, pro nás bylo velmi příznivé, že loňská letní sezona covidem tak postižená nebyla. Bylo to mezidobí uvolněných pravidel. I kvůli tomu, že jsme otevřeli novou venkovní část areálu, nám pomohla k dosažení standardní návštěvnosti, kterou jsme očekávali. Z ekonomické stránky nás loňská letní sezona zachránila natolik, abychom neskončili v červených číslech.

Proměna Makovského náměstí před Rubínem: novinkou je posezení okolo kmenů

A když se vrátíme k očekáváním týkajícím se letošní letní sezony?

Doufáme, že letošní léto bude stejně dobré, ne-li lepší. Očekávání jsou trošičku větší, protože věříme, že nám koronavirová omezení nenaruší chod sezony. Věříme, že zájem o naše atrakce bude velký. Daleko víc lidí ví, že jsme tu postavili novou atrakci evropského formátu. Spousta Čechů plánuje dovolenou v České republice i letos, oblíbili si třeba různé karavany a my jsme tady u největšího kempu na Moravě. Doufáme, že letní sezona úspěšná bude. Jeden faktor je ale vždy na vážkách, jako u jakéhokoliv letního byznysu, a tím je počasí. Musíme jen doufat v pěkné počasí.

Vydělává vám letní sezona na horší měsíce mimo sezonu?

Ano, je to přesně tak. Bylo to tak vždy, ještě i než stouply náklady za energie i další věci. Léto přináší daleko lepší hospodářský výsledek. Trochu tím doháníme mimosezonní měsíce, které si vždy plus mínus vydělaly na pokrytí nákladů. Žili jsme zejména z léta. Poslední roky před covidem jsme se v tomto zdokonalili i díky našemu e-shopu nebo různým akcím. I mimo sezonu jsme dokázali aquapark naplnit návštěvníky.

Kdo je Petr Pavlacký



Narodil se v roce 1979, pochází z Brna.



Vystudoval obchodní akademii.



V Aqualandu Moravia působí osm let. Do aquaparku nastoupil na pozici marketingového a obchodního ředitele, po zhruba dvou letech se stal ředitelem areálu.



Ve volném čase rád jezdí na kole a zkouší vodní atrakce všeho druhu. I v době dovolené proto objíždí aquaparky v tuzemsku a zahraničí a inspiruje se.



Jeho nejoblíbenější atrakcí v areálu Aqualandu je nejnovější tobogan, High Five, v letní části.

Takže i horší měsíce tedy byly nakonec lepší?

Mimosezonní měsíce pokryly nejen chod, ale přinesly i zisk. Tato situace se ale bohužel stírá, vrátili jsme se o několik let zpět. Zase jsme v situaci, kdy mimosezonní měsíce tak tak pokryjeme. Náklady nám většinou stouply trojnásobně, což pro chod aquaparku dělá řádově miliony korun navíc. Jde o významný zásah do naší ekonomiky, se kterým se budeme muset prát následující měsíce i roky, protože nemůžeme čekat, že by se situace v dobré obrátila.

Pokud budeme trochu víc konkrétní, o kolik se vám zvýšily náklady?

Budu mluvit o mimosezonních měsících. Standardně v zimě byly náklady za energie něco kolem tří milionů měsíce. Teď jsou přes deset milionů za měsíc. Zdražují zároveň i služby, třeba prádelny. Můžeme proto hovořit o tom, že se nám měsíční náklady zvýšily až o deset milionů.

Hrozí, že byste museli třeba část areálu odstavit z provozu?

Tento krok by byl až tím posledním, který bychom kdy udělali. Určitě to nezvažujeme a nechceme, protože člověk, který k nám přijde a zaplatí si vstupenku, chce mít plný servis. A ten u nás vždy dostane. Určitě neplánujeme, že bychom něco časově omezovali nebo zavírali nějaké části. Na sklonku roku jsem od některých provozovatelů sportovních hal slyšel, že sníží stupně vytápění, u nás si to nedovedu představit. Náš návštěvník musí mít vždy komfort, teplo, ať budou energie jakkoliv drahé.

Musíte kvůli zvýšeným nákladům odložit některé investice?

Čeká nás teď přehodnocení. Máme v plánu několik investičních akcí. Určitě upřednostníme ty, které budou energie šetřit, což je projekt čištění bazénových vod. V současné době začínáme chystat i další způsoby šetření. O rozvojových plánech se budeme dál bavit včetně toho, v jakém čase je pak můžeme uskutečnit.

O jakých plánech se bavíme?

Z větších věcí jde o dostavbu další letní části s novým ramenem řeky. Areál má být doplněný o divokou řeku a jiné atrakce. Pohybujeme se v horizontu jeden až dva roky. Původně jsme měli začít na podzim, ale myslím si, že začneme až příští rok. Čeká nás výstavba parkovacího domu, který se zhruba o rok dva zpozdí. V realizační fázi je stavba hotelu přímo v areálu. Připravujeme rekonstrukci vnitřního dětského bazénu, který dostane úplně nové atrakce. Měli bychom začít na podzim.

Kdy bude oprava hotová?

Nový dětský bazén přímo v hlavní bazénové hale bychom měli návštěvníkům představit do Vánoc. Na to se moc těším, protože tohle aquaparku chybělo. V létě o zábavu pro děti určitě nouze není, protože je tu spousta dětských bazénů, skatepark, vodní hrad, ale v zimních měsících máme dosud dva dětské bazény. Vnímám, že tu existoval deficit pro nejmenší návštěvníky. Tím, že jeden dětský bazén zrekonstruujeme, zhruba o třetinu ho zvětšíme a doplníme o zmenšeniny velkých toboganů, bude to pro dětské návštěvníky velká změna. Věřím, že příznivá.

Cena vaší základní vstupenky překročila pomyslnou psychologickou hranici tisícikoruny. Lidé zaplatí 1099 korun, to není zrovna levné.

Určitě je to poměrně vysoká částka. Když si vezmeme, jaký rozpočet má běžná rodina, je to jistě do jejich rozpočtu zásah. Na druhou stranu jsme ale nikdy netvrdili, že jsme nejlevnější zábava. Jsme zábava, kde hodnota vstupenky přináší zužitkování. Většina návštěvníků, zvlášť v letní sezoně, u nás tráví šest sedm hodin, jde o zábavu na celý den. V ceně vstupenky má člověk veškeré tobogany a atrakce. Měl jsem možnost navštívit aquaparky v Americe, kde platíte za všechno. Za skříňku, parkoviště i další. Zatímco u nás člověk zaparkuje zadarmo, skříňku má zadarmo. U nás se to zdá automatické, ale ne všude to takto je. Když se podíváte třeba na kino, v něm dá člověk za daleko kratší čas sice méně peněz, ale u nás je zábava celodenní.

Kurýr na koloběžce vjel v Brně pod auto. Zázrakem vyvázl, jídlo bylo na kaši

Chystáte se zdražovat vstupné?

Na léto cenu ponecháme. Pak uvidíme, jaký bude další vývoj nákladů, kam nás situace dožene. Trend bude rozhodně hledat úspory v provozu. Máme projekt čištění bazénových vod. Nebudeme je posílat na čističku, za kterou platíme poměrně dost peněz, ale budeme si je čistit sami. Na střeše plánujeme sluneční kolektory. Hledáme i další cesty, jak spořit energie, aby dopad na návštěvníka byl co nejnižší. Minulý rok jsme například kompletně vyměnili světla v bazénové hale a hale atrakcí. Jsou to stovky reflektorů, ušetříme poměrně velkou část peněz.

Jaká největší lákadla slibuje blížící se letní sezona?

Lidé si mohou vyzkoušet nový areál, spousta z nich tuto možnost ještě neměla. Říkáme, že dostavba areálu je pořád nová, protože nemůžeme každý rok otevírat další nové atrakce. Pořád to svým způsobem považuji za novinku, byť ne přímo letošního léta. Tentokrát jsme se spíš zabývali menšími věcmi. Rekonstruujeme podlahu ve VIP zóně. Na řadě míst děláme různé opravy a vylepšení stávajícího zařízení, které na někde může dosluhovat, protože už jsme v provozu skoro deset let. Žádnou novinku v podobě otevření nové atrakce nemáme. Stane se tak až na podzim, respektive v zimě, kdy budeme otevírat nový dětský bazén.

Čekají návštěvníky alespoň nějaké novinky pro zpestření zábavy?

Ano. Co se týče novinek mimo atrakce, chystáme nový photopoint, který by měl být umístěný na toboganu High Five a vnitřních atrakcí. Bude zábavnější než ten stávající, umí i třeba kratší videa. Připravujeme velký nafukovací svět se zhruba patnácti prvky. Člověk musí dráhu v něm projít co nejrychleji. Jde tak trochu o náhradu za dětské atrakce, které dosloužily. Nechtěli jsme jít úplně cestou, že uděláme dětský hrad, protože ten už lidé všude znají. Obrovský nafukovací park ještě nikde v České republice není. Tohle je unikátnější novinka, byť to nebude vodní atrakce, ale suchá.

Největší automobilový jeřáb v republice snášel nosníky mostu u Tomkova náměstí

Bude u vás pokračovat trend nárůstu návštěvníků přijíždějících z Čech a Prahy?

Ano, tento trend očekáváme. Vždy v létě se nám skladba návštěvníků mění. Mimo letní měsíce jsme, nechci říct, vyloženě moravským aquaparkem, ale dominantně přijíždí lidé z Moravy. Ale troufnu si říct, že zvlášť v létě jsme největším aquaparkem v České republice, navštěvují nás lidé nejen z celé republiky. Češi běžně cestují na letní dovolené na druhý konec republiky, řada lidí z Prahy nebo Středočeského kraje ji proto tráví na jižní Moravě, která dokáže nabídnout komfortní služby. Očekávám, že návštěvnost z těchto regionů by měla být vyšší.

Kvůli pandemické situaci vám ubylo lidí z Rakouska a Slovenska, mohli by se už vrátit ve větším počtu?

Naše typické léto bylo dřív takové, že z deseti návštěvníků bylo šest z České republiky, dva ze Slovenska a dva z Rakouska. Loni se nám poměr trochu posunul na osm, jedna, jedna. Byli bychom rádi, kdyby se nám toto léto vrátil zase na původní skladbu.

Je to reálné?

Myslím si, že ano. U slovenských návštěvníků určitě ano, u nich evidujeme zájem. U rakouských je to trochu pozvolnější, ale zájem je. Bylo to vidět nedávno, když měli svátky, bylo tu Rakušanů víc. Náš aquapark bude vždy zaměřený na návštěvníky spíš z České republiky, ale snažíme se oslovit i lidi ze spádových oblastí Slovenska a Rakouska.