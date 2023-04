Dobrá zpráva pro všechny hospitalizované pacienty i jejich blízké. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně kompletně obnovuje návštěvy pacientů na lůžkových odděleních s platností od úterý 18. dubna.

Nemocnice u svaté Anny v Brně obnovuje návštěvy. Ilustrační snímek. | Foto: FNUSA Brno

„Nemocné je díky příznivé epidemické situaci možné navštívit každý den od dvou do šesti hodin, pacienty hospitalizované na Doléčovacím a rehabilitačním oddělení od tří do pěti hodin odpoledne. „I přes rozvolnění opatření prosíme návštěvníky, aby za svými blízkými do nemocnice přicházeli pouze v případě, že se cítí zcela zdraví, a aby respektovali pokyny zdravotnického personálu,“ doplnil Jindřich Olšovský, který je náměstkem pro lékařskou péči ve zmiňované nemocnici.

VIDEO: Kaple svaté Anny v areálu nemocnice se znovu otevřela lidem. Podívejte se

Návštěvy u pacientů s Covid-19 jsou umožněny pouze v terminálních stavech po předchozí domluvě s ošetřujícím lékařem a za dodržení příslušných hygienických opatření, jak doplnil mluvčí nemocnice Jiří Erlebach.

Zákaz návštěv platil od 11. ledna a důvodem byl četný výskyt respiračních onemocnění.