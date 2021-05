Dali si ale sedmatřicet podmínek. Třeba použití přírodních materiálů nebo spolupráci s Českou společností ornitologickou. „Stanovisko bude podkladem pro následná povolovací řízení. Proti němu není možné podat samostatné odvolání,“ sdělila mluvčí ministerstva Dominika Pospíšilová.

Se stanoviskem ministerstva nesouhlasí zástupci spolku Děti Země. Proces se podle nich uskutečnil vadným způsobem a nedošlo k metodicky správnému posouzení vlivů záměru na ptačí oblast. „Spor o metodologii hodnocení vlivů na ptačí oblast zřejmě skončí u soudu. Není možné, aby se proces EIA soustředil na ovlivnění některých druhů ptáků, třeba na rybáka obecného, pro kterého se už připravují plovoucí ostrovy na hnízdění," reagoval předseda spolku Miroslav Patrik.

Povodí Moravy díky opatření bude mít do budoucna možnost manipulovat s hladinou střední a dolní novomlýnské nádrže oběma směry - nahoru i dolů. Na podzim a v zimě to umožní zachytit více vody. „Obnovení objemu střední a dolní nádrže přispěje v suchých obdobích k posílení průtokového režimu v řece Dyji i v ostatních vodních tocích a kanálech pod vodní nádrží. Zvýšený objem také pokryje potřeby vody pro závlahy,“ sdělil ve čtvrtek generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Vodohospodáři respektují všechny podmínky uvedené ve stanovisku ministerstva životního prostředí. „Budou následovat projekční práce společně s ornitology a zástupci ochrany přírody na těchto opatřeních,“ podotkl Gargulák.

Obnova kolísání hladiny v nádrži podle Garguláka povede ke zlepšení podmínek pro chráněné živočichy a současně obnoví zásobní prostor nádrže.

Ornitologové měli původně s plánem vodohospodářů problém. Obávali se poškození ptačí oblasti. „Rozhodli jsme se nejít cestou velkého konfliktu. Ve spolupráci s Povodím Moravy se nám podařilo vyřešit ochranu druhů, díky kterým je oblast vyhlášena jako ptačí. Ať už jde o rybáka či jiné druhy,“ řekl předseda Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické Jan Sychra.

Problém jsou podle něj ostrovy, které se rozplavují a se zvýšením hladiny budou i více. „S celou řadou opatření nám Povodí vyšlo vstříc, takže výsledkem je kompromis. Jestli to bude dobře fungovat, záleží na etapizaci. Mělo by se sledovat po nějakou dobu, jestli zavedené opatření fungují. Například jestli nedochází k zaplavování ostrovů nebo úbytku druhů vlivem vysoké hladiny, protože se ptáci nedostanou k potravě," doplnil Sychra.

Podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého by se mohla zvětšit zásoba vody na Nových Mlýnech od roku 2022. „Jedná se o velmi podstatné zabezpečení objemu vody bez nákladů na vybudování nového vodního díla v regionu,“ uvedl.

Zástupci ministerstva zdůraznili, že je potřeba na jihu Moravy udržet zemědělství a produkci ovoce a zeleniny. „To by při opakovaných suchých obdobích bez závlah nebylo možné. Podobně je také zajištěný dostatek vody na zaplavování lužního lesa, který by jinak další období několika za sebou jdoucích suchých let nepřežil," podotkl Bílý.

Střední nádrž Nové Mlýny byla v roce 2005 vyhlášená ptačí oblastí soustavy Natura 2000. Je významným hnízdištěm mnoha ptačích druhů. Třeba právě rybáka obecného. Povodí Moravy ve spolupráci s ornitology pro ně v roce 2019 vytvořilo unikátní umělý plovoucí ostrov pro hnízdění.