Společnost Podané ruce tam zřídila druhý test point. Do té doby se tam mohlo otestovat maximálně tři tisíce lidí denně. „Kapacity jsme navýšily nejen kvůli firmám, ale i kvůli už několik týdnů většímu zájmu jednotlivců," sdělil ředitel společnosti Jindřich Vobořil.

Lidé mohou přicházet na výstaviště denně od osmi hodin ráno do osmé večer. Konkrétní termín si zarezervují na webu. „Fronty se u nás netvoří. Jedině, když někdo z pracovníků udělá chybu, což se stane občas. Většinou to dokážeme do hodiny vyřešit," podotkl Vobořil.

V sobotu kolem poledne byly ještě volné termíny na sobotní odpoledne i na neděli.