Nedaleko Ostrovačic se při nehodě zranilo pět osob. "Vyjížděli jsme k dopravní nehodě, která se stala na nájezdu na dálnici D1 směrem od Rosic. Naši zdravotníci ošetřili celkem pět pacientů s jedním těžkým, středně těžkým a třemi lehkými zraněními," popsala mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

V Hodějicích na Vyškovsku sjel autobus do příkopu, tam se havárie obešla bez zranění. S ledovkou jsou největší problémy v severní části kraje, na Blanensku a Tišnovsku, kde nabírají autobusy zpoždění. Podobně jako v okolí Moravského Krumlova na Znojemsku. „Náledí a zhoršená sjízdnost vozovky v obci Lysice na Blanensku jsou příčinou zdržení a nepravidelností na linkách 235, 245, 257, 301, 313.

"Zhoršená sjízdnost je také v Blansku, Hořicích a ve Sloupu,“ informovali na webu zástupci společnosti Kordis, která v kraji koordinuje hromadnou dopravu.

Namrzlá silnice zdržela ve středu ráno při cestě do práce například Petra Zajíčka z Vavřince. Cesta do okresního Blanska se z běžných patnácti minut protáhla na dvě hodiny. „Byly čtyři pod nulou a pršelo. U Žižlavice to byl před šestou ráno už čistý led a kopec se nedal sjet ani vyjet. Čekali jsme tam v koloně přes hodinu, než přijel sypač. Naštěstí k žádné nehodě nedošlo,“ řekl Deníku muž.

Buďte na silnicích opatrní ?. Naše posypové vozy v 6:00 hodin dokončovaly svůj výjezd, který byl zahájen ve 2:50 hodin. V terénu bylo vzhledem k namrzajícím srážkám všech 21 vozů, spotřebovali jsme 81 tun posypového materiálu. pic.twitter.com/D8KXzg12G8 — Brněnské komunikace a.s. (@bkomcz) February 17, 2021

Provoz na hlavním tahu na Blanensku I/43 zpomalila před šestou ráno havárie osobního auta, které u Bořitova vyjelo mimo silnici. Lehce se při ní zranil mladý muž. „S lehkým zraněním ho sanitka převezla na chirurgii do blanenské nemocnice,“ uvedla mluvčí záchranky Michaela Bothová.

V blanenské ulici Svitavská pak hasiči před sedmou ráno vytahovali navijákem auto, které po havárii u myčky hrozilo, že sjede mimo cestu.

Od rána ošetřili ve Fakultní nemocnici u sv. Anny osm lidí se zlomeninami. ,,Prozatím jsme ošetřili od rána osm lidí, pět přivezla zdravotnická záchranná služba, tři doprovod. Jedná se o zlomeniny končetin, " informovala mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

Jihomoravští záchranáři pak vyjížděli ke třiceti případům úrazu kvůli pádu na námraze. „Nejčastěji šlo o seniory, ošetřovali jsme zejména poranění hlavy, nohou a rukou,“ uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Záchranáři starší lidi vyzývají, aby dnes venkovní aktivity omezili na minimum. „Stačí jen opravdu krátká chvíle, ve většině případů šli ranění totiž ven jen s odpadky nebo vyvenčit psa,“ doplnila Bothová.