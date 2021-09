"Dlouho jsme s ostatními kluby sdruženými v Brněnské asociaci clubové hudby uvažovali, jak s nařízeními ministerstva zdravotnictví naložit. Všechny naše kluby se maximálně snaží vyhovět racionálním požadavkům na dezinfekci, roušky, testy a doufáme, že očkování nám pomůže komplikovanou situaci zvládnout. Nemůžeme ale zajistit to, aby hosté v klubech netančili, a fungovat v prostředí neustálých změn předpisů," řekl Martin Kozumplík z Kabinetu múz.

Podle Pavla Řehoře z klubu Metro se nelze divit tomu, že mnoho lidí opatření ignoruje, když se jim nedá rozumět. "Je absurdní, že po koncertu, pro který jsou nastavena jen nejzákladnější opatření a při kterém se tančit může, by velká část hostů měla náš klub opustit, aby při reprodukované hudbě tančili jen ti očkovaní, s rozestupy jako při spartakiádě," uvedl Řehoř.

Podle platného opatření, které ukládá i další zákazy a omezení, mohou v klubech, diskotékách a dalších podobných zařízeních tančit jen očkovaní či testovaní lidé a provozovatelé by měli "aktivně bránit shromažďování" ve vzdálenosti menší než 1,5 metru. Regulace tance se netýká svateb či karů.

