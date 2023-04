Jak doplnila, o nových poznatcích o výbuchu, který byl v neděli 9. října 2022 detekovaný mnoha kosmickými sondami, nyní diskutují odborníci na dvacátém zasedání Divize astrofyziky vysokých energií Americké astronomické společnosti. Koná se do 30. března na Havaji. Nové informace o výbuchu byly zveřejněny v úterý 28. března na tiskové konferenci na Havaji v osm hodin večer našeho času.

Zdroj: Youtube

„Zatímco přístroje na velkých družicích NASA, jako je například Fermiho gama observatoř, byly extrémní jasností tohoto zdroje zahlceny a nebyly schopny změřit jeho maximální jasnost, GRBAlpha se svým relativně malým a technicky inovativním detektorem dokázala změřit jasnost vzplanutí i v jeho maximu, a přispěla tak k výzkumu tohoto mimořádného jevu,“ uvedl Jakub Řípa z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty MU, hlavní autor článku prezentujícího výsledky v prestižním časopise Astronomy and Astrophysics. Astronomům se tak podařilo odhadnout kolik energie se uvolní a vyzáří po proměně hvězdy v černou díru.

„GRBAlpha se zapsala do historie astronomie, když ukázala, že i malé družice mohou zajistit významná pozorování a účinně doplňovat práci velkých kosmických misí,“ řekl Filip Münz. Je astrofyzikem a spoluautorem článku z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Mini-družice, která 22. března 2023 oslavila dva roky úspěšného provozu na oběžné dráze, je výsledkem spolupráce maďarských, českých, slovenských a japonských vědců. „Dosud zaznamenala dvaačtyřicet událostí, z toho sedmadvacet gama záblesků, dvanáct slunečních erupcí, dva záblesky z magnetarů a jednu erupci rentgenové dvojhvězdy,“ dodala studentka astronomie Přírodovědecké fakulty MU Marianna Dafčíková.

Podobné nanodružice vyvíjejí i další země a instituce, ale GRBAlpha je první svého druhu a otevírá cestu dalším projektům,“ zdůraznil Norbert Werner, vedoucí výzkumné skupiny astrofyziky vysokých energií Přírodovědecké fakulty MU a spoluiniciátor projektu.

Nový český astronaut Svoboda z Brna: Do kosmu? Nejpozději do patnácti let