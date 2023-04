Brno se řadilo podle indexu pojišťovny k dopravně nejnebezpečnějším už v minulých letech, za rok 2021 bylo dokonce nejhorší.

Jihomoravský pracovník Besipu Pavel Čížek konstatoval, že města opakovaně soustředí velké množství nehod. „Jezdí tu místní obyvatelé, ti co dojíždějí za prací i řidiči, co jen městem projíždějí. Druhá stránka je pak zahuštěnost dopravy, která je v Brně přetížená. Souvisí to s opravami i výstavbou velkého městského okruhu," řekl Čížek.

Lidé, kteří dojíždí do Brna jednou za čas, se pak mohou podle Čížka hůře orientovat v dopravním značení. „Jedou pomaleji, mohou být tak nebezpeční pro ostatní," tvrdí Čížek.

Zmínil také velmi frekventované nájezdy na D1 u Modřic i sjezd na D2. „Jsou to extrémně vytížená místa a s tím bude souviset rekonstrukce a rozšíření D1 o třetí pruh. Situace se ještě zhorší. Bude to od řidičů vyžadovat hodně trpělivosti," poznamenal Čížek.

Podle Anny Dudkové z tiskového oddělení magistrátu vedení Brna situaci sleduje a od začátku letošního roku funguje komise městské rady pro veřejný prostor, bezpečnost dopravy a aktivní mobilitu. Jsou v ní odborníci napříč všemi dotčenými organizacemi, například zástupci policie nebo Brněnských komunikací. „Momentálně je před dokončením dokument popisující nehodovost v Brně za období let 2010 až 2022, který zároveň vytipovává nebezpečné lokality s potenciálem pro zavedení opatření vedoucích ke zlepšení," zmínila Dudková.

Následně by tyto lokality měli prověřit dopravní inženýři a zjistit, zda jsou vhodné nějaké úpravy.

Podle statistik Brněnských komunikací za rok 2021 se nejvíce nehod stalo v křižovatkách ulice Hněvkovského a Sokolovy, a to devět. Následuje křížení Koliště a Cejlu v centru města s osmi haváriemi. „V letech 2010 až 2022 se stalo v křižovatce Sokolovy a Hněvkovského a jejím okolí pětaosmdesát nehod s třiasedmdesáti lehkými a dvěma těžkými zraněními," vyčíslila Dudková.

Hlavní příčinou bylo nedání přednosti, stála za šedesáti kolizemi. Při hlubším zkoumání se ukázalo, že osmapadesát nehod bylo při odbočování vlevo. „Lokalita je zatížená velkými intenzitami dopravy přibližně čtyřiceti tisíci aut v Hněvkovského ulici a devatenácti tisíci aut denně v Sokolově," zdůraznila Dudková.

V Křižovatce Koliště a Cejlu a jejím okolí se událo v letech 2010 až 2022 136 nehod s dvaaosmdesáti lehkými a čtyřmi těžkými zraněními a jedním smrtelným následkem. „Velké množství střetů v této lokalitě opět způsobilo nedání přednosti, a to ve dvaasedmdesáti případech, či nesprávný způsob jízdy v dalších pětapadesáti. Podle detailnějších příčin se při šestačtyřiceti nehodách řidič plně nevěnoval řízení a v sedmatřiceti případech nedal přednost při odbočování vlevo," uvedla Dudková. Sedm nehod vzniklo, když řidiči jeli na červenou.

Podle Čížka se jedná o nejfrekventovanější část vnitřního městského okruhu. „Ani dvoupruhové uspořádání nic neznamená. Kolony se tam tvoří permanentně. Není se co divit, že tam bývají nehody," poznamenal Čížek. Apeluje na řidiče, aby nespěchali, plánovali trasu, byli tolerantní a dodržovali rychlost a značení.

V ulici Koliště se pohybuje okolo čtyřiceti tisíc aut denně, v ulici Cejl pak dvanáct tisíc. „Občas křižovatkou procházím a vždycky tady na sebe někdo troubí a nadává. Včetně chodců, kteří občas nedostanou přednost. Řidiči jsou nervózní a často nejezdí tak, jak by měli. Ohrožují tím sebe, ostatní auta, lidi na přechodu, prostě svoje okolí. Místy je jejich jízda opravdu nebezpečná," svěřil se reportérce Deníku například Matěj Kačmář.

Mladík se nediví, že je ve středu Brna tolik nehod. „Dost často mě mate i křížení aut a tramvají. Autem nejezdím, využívám hromadnou dopravu, ale jezdit po Brně bych ani nechtěl. Třeba to křížení s tramvajemi musí být frustrující a ideální k vynervování řidičů aut i tramvají," podotkl Kačmář.

Křižovatka Sokolova - Hněvkovského:

2021: 9 nehod

2010 - 2022: 85 nehod, 73 lehce zraněných, 2 těžce zranění

hlavní příčina: 60 nehod - nedání přednosti v jízdě

podrobné příčiny: 58 nehod - odbočování vlevo

intenzita dopravy: Hněvkovského 40 000 aut denně, Sokolova 19 000 aut denně

Křižovatka Koliště - Cejl:

2021: 8 nehod

2010 - 2022: 136 nehod, 82 lehce zraněných, 4 těžce zranění, 1 smrtelné zranění

hlavní příčiny: 72 nehod - nedání přednosti v jízdě, 55 nehod - nesprávný způsob jízdy

podrobné příčiny: 46 nehod - nevěnování se řízení, 37 nehod - odbočování vlevo, 7 nehod - jízda na červenou

intenzita dopravy: Koliště 40 000 auta denně, Cejl 12 000 aut denně

