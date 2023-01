Počet nehod s účastí vozů městské hromadné dopravy zůstává v Brně nižší než před covidem, přestože už se dopravní situace téměř vrátila do normálu. „To je dobrá zpráva, nicméně stále se musíme snažit působit jak na naše zaměstnance, tak na veřejnost, a tlačit tyto počty dolů. Naši řidiči ze 795 nehod zavinili třetinu - 233, přesto se budeme při pravidelných školeních zaměřovat na prevenci těchto případů. Stejně tak budeme dál šířit osvětu, kterou jsme zahájili loňskou kampaní Brnem bezpečně s Dopravním podnikem města Brna,“ uvedl generální ředitel Miloš Havránek.

Zmínil, že v obrazovkách vozů dopravního podniku například zůstanou sestřihy videí z nehod, které jasně zachycují jejich příčiny.

Nedání přednosti v jízdě stálo za pětatřiceti procenty všech nehod. „Hned na druhé místě byla nepozornost, která tvoří téměř čtvrtinu nehod a zbývajících čtyřicet procent se dělí mezi couvání, nedodržení bezpečné vzdálenosti nebo nouzové brždění," sdělila mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Nejčastější střety byly s tramvajemi. Ke kolizím nejčastěji dochází tradičně na nejfrekventovanějších místech v ulicích Křenová, Veveří, na Palackého třídě, Vídeňské nebo Cejlu. „Oproti předloňským sedmadevadesáti loni klesl počet zraněných účastníků nehody na čtyřiašedesát. Při žádné z nehod nikdo nezemřel," doplnila Tomaštíková.

Nejvíce nehod loni bylo v prosinci, a to sedmadevadesát, naopak nejméně v červenci a srpnu, kdy se řidiči srazili čtyřicetkrát. Nejméně nehod se odehrálo o nedělích, a to třiačtyřicet, naopak nejvíce, a to 149, ve čtvrtek.