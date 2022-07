Na zprovoznění nové tramvajové tratě se těší Linda Kasana z Brna, která studuje v Bohunicích. „Jsem ráda, že se staví, protože určitě ulehčí dopravu z nádraží na kampus a zpět. Studenti budou konečně načas ve škole a lidé včas v práci. Nyní musím jezdit autobusovou linkou číslo 40 ze Soukenické zastávky. Trvá to zhruba patnáct minut, ale obvykle to má zpoždění,“ sdělila mladá žena.

Dělníci už položili koleje v celé délce tramvajové trati včetně tunelu, který je nejdelší v České republice. " Tunel je dlouhý 602 metrů. Nová trasa ke kampusu měří celkem 912 metrů. Na stavbu celé trati bude použito 350 tisíc kilogramů kolejnic," vyčíslila mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

I přes komplikace spojené s covidem a dodávkami materiálu stavební práce zatím pokračují podle plánu. První testovací jízdy se nové trati uskuteční v polovině letošního září. „V tunelové části v současné době pracují na elektroinstalaci, betonáži podlahových betonů a montáži požárního vodovodu. Od srpna začnou s montáží nástupišť v zastávce Západní brána. Dále zbývá dokončit pokládku dlažby, na Osové přeložku vodovodu a parkoviště nad jižním portálem tunelu,“ informovala mluvčí.

První cestující se po nové trati svezou v prosinci. "K univerzitnímu kampusu v Bohunicích se nyní dostanou bez přestupu za patnáct minut. Na trase přibudou dvě nové zastávky. Podzemní zastávka nese název Západní brána a konečná zastávka se jmenuje Nemocnice Bohunice. V úseku budou jezdit obousměrné tramvaje typu KT8 a po postupných dodávkách i nové obousměrné tramvaje Škoda ForCity Smart 34," popsala Tomaštíková.

Z výstavby téměř kilometrové trati má radost bohunický starosta Antonín Crha. „Je to jednoznačně velkým přínosem, jak pro obyvatele Bohunic, tak Starého Lískovce potažmo Nového Lískovce. Vytížení této trati je maximální v obou směrech. Obousměrná souprava ráno nabere lidi u hlavního nádraží, kteří míří za prací nebo do školy do kampusu a na zpáteční cestě sveze cestující, kteří se potřebují dostat do práce do centra města. Nebude to jako teď, že ráno jede tramvaj plná a zpátky se vrací prázdná,“ vysvětlil starosta.

Stavba vyjde celkem na zhruba 1,4 miliardy korun. Z toho pětaosmdesát procent nákladů pokryje dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů.