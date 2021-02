Je mi devadesát. Sousedka je očkovaná, ale já ještě ne, i když mě syn registroval hned na začátku. Proč? Nemůžete zjistit, proč se to děje? I s takovými obavami se obracejí důchodci na poradenské telefonní linky radnice Brna-středu. Pracovnice sociálního odboru jim na nich pomáhají s registrací na očkování proti koronaviru.

Pracovnice sociálního a zdravotního odboru Brna-středu pomáhají důchodcům v registraci s očkováním. | Foto: Deník / Jana Tomalová

Pro některé důchodce je práce s počítačem složitá nebo doma nemají přístup k internetu. Vyplnit potřebné údaje do registračního systému sami nezvládnou. Ve výjimečných případech úřednice vyrazí na pomoc přímo do domácnosti. „Shání například kartičku pojištěnce, neví, jak pořádně vypadá a tak dostanu do ruky krabičku dokladů. Tady máte, panenko, vezměte si, co potřebujete. Právě s osobními doklady je ale potřeba být opatrný,“ poukazuje vedoucí sociálního a zdravotního odboru Eva Maláčová.