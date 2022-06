Podle ředitele nemocnice Pavla Pilera deváté prodloužení smlouvy za dva roky přináší nejistotu pacientům i zaměstnancům. „Ve smlouvě stojí, že město Brno nebude konventu bránit v převzetí nemocnice, avšak pouze pokud prokáže připravenost a zároveň nesmí ohrozit zdravotní péči v Brně. Zatím nebylo prokázáno nic, a tím eskaluje nejistota a má to dopady i na personál, což může ovlivnit celkovou péči o pacienty,“ uvedl Piler.

Nemocnici provozuje město od roku 1998. Dvacetiletý kontrakt uzavřený mezi Brnem a řádem vypršel před čtyřmi lety. „Od té doby se smlouva v kratších intervalech prodlužuje. Nyní čekáme, až město nacení jejich technické i přístrojové vybavení a dohodneme se na jeho odkupu nebo pronájmu. Aktuální devátá nájemní smlouva platí do konce letošního srpna,“ upřesnil převor Martin Richard Macek.

Čachry kolem nemocnice milosrdných v Brně: smlouva na měsíc a naceňování majetku

Primátorčin náměstek pro zdravotnictví Petr Hladík reagoval, že odhadem movitého majetku už odborníka pověřil. „Týká se to všech lůžek, přístrojů a dalšího vybavení, které město Brno v rámci nemocnice vlastní. Hotový bude do poloviny července," řekl náměstek.

Od začátku roku

Řád má zpracovanou vizi úprav a rozvoje areálu. „Stávající služby zůstanou zachovány. Do budoucna plánujeme posílit rozsah péče, stávající personál a zapojit nemocnici do mezinárodní sítě zdravotních a sociálních zařízení řádu ve světě. Navíc konvent má zkušenosti s provozem podobně velké nemocnice v Bratislavě. Patnáct let je v kladných číslech a loni vyhrála nejoblíbenější nemocnici celého Slovenska dle hlasování pacientů,“ potvrdil převor.

Milosrdní bratři by nemocnici mohli provozovat od začátku příštího roku. „Dokážu si to představit v případě, že město bude spolupracovat a dá nám potřebné podklady. Poté se musí připravit smlouvy, domluvit se s pojišťovnami a spustit celý proces převodu,“ podotkl Macek.

Kopřivy jako rostlina budoucnosti: vědci z Brna je chtějí na talíři i v šatníku

Pro pokrytí zdravotnické péče jsou městské nemocnice pro Brno klíčové. „Poptávka po péči o zdraví bude stoupat. Podle Českého statistického úřadu se bude v Jihomoravském kraji do roku 2050 výrazně zvyšovat počet obyvatel nad pětašedesát let. Právě tato skupina lidí využívá služby zdravotnických zařízení nejvíce. Bez městských nemocnic by došlo k výraznému poklesu jejich úrovně v Brně,“ informovala Jitka Ivičicová, předsedkyně komise zdravotní a prorodinné politiky města Brna.

V Brně se uvažuje i o nové městské nemocnici, která by mohla vyrůst na zelené louce. „Brněnské nemocnice si zaslouží rozšíření akutní, ale především následné péče. Nová nemocnice by byla sice drahá, ale zase efektivnější na provoz,“ je přesvědčený Luboš Císař, vedoucí odboru zdravotnictví Jihomoravského kraje.

Nemocnice Milosrdných bratří je nejstarší nepřetržitě fungující nemocnice na Moravě. Řád vlastní většinu ploch pozemků a budov v areálu. Už čtyřiadvacet let pronajímá městu část těchto ploch za symbolických sto korun ročně. Bez pozemků řádu nemůže provoz nemocnice fungovat.