„S angličtinou jsem začínal ve školce. Byly to ale jenom barvičky a písničky, i když to nejspíš můj vztah k cizímu jazyku formovalo. Pořádně jsem se do ní ponořil, až když jsem se začal zajímat o počítače a programování. Ve světě informatiky je totiž všechno v angličtině,“ vypráví student v rozhovoru pro Deník Rovnost.

Spolu se spolužáky zajistil svému gymnáziu druhý nejlepší výsledek na světě v žebříčku všech škol, které se do soutěže zapojily. „Z naší třídy se kromě mě přihlásily další tři nebo čtyři lidé. Celkově nás test psalo asi čtyřicet," odhaduje.

Ve dvacítce nejlepších škol najdeme i další zástupce z České republiky, dokonce i další přímo z Jihomoravského kraje. Osmé místo obsadilo olomoucké gymnázium Hejčín, desáté zlínské gymnázium Lesní čtvrť, jen o příčku níže skončilo brněnské gymnázium Slovanské náměstí. Do top dvacítky se vešly ještě další dvě školy, které sídlí v Praze a v Plzni.

Překvapivý telefonát

Pro nejlepší studenty soutěž vyplněním testu neskončila. Překvapil je nehlášený telefonát. „Když to vypadalo, že jsem se umístil vysoko, zavolal mi organizátor soutěže. Chtěl si ověřit, že opravdu umím anglicky a nenaklikal jsem v testu vysoké skóre náhodou. Zrovna jsem jel s tátou v autě, a tak trochu zpozorněl, co se to děje, když jsem najednou přešel z češtiny do angličtiny. S organizátorem jsem si povídal asi čtvrt hodiny. Ptal se mě, co rád dělám a kam chci jít na vysokou,“ popisuje mladík.

Mezi dvacet nejlepších jednotlivců se probojovali i další dva Jihomoravané. Sedmé místo obsadil Michal Zapletal z brněnského Gymnázia Vídeňská. Šestnáctá příčka patří Marku Miličkovi ze Znojma.

Letenky do Kanady

Díky skvělému umístění vyhrál Filip Štolfa letenky do Kanady. „Pojedu na dva týdny na studijní pobyt do Toronta. Bydlení mi poskytne kanadská rodina. Nejspíš mě čeká menší kulturní šok, ale moc se těším. Bude to skvělé,“ neskrývá nadšení.

Bude to pro něj první samostatná cesta do zahraničí. „V minulosti jsem byl se školou v Anglii a ve Skotsku, s folklorním souborem Valášek jsem procestoval různé evropské země, podíval jsem se třeba do Rumunska. S kamarády jsme odjeli na vodu ve Francie. Sjížděli jsme horskou řeku, cestou tam jsme autem projeli pořádný kus země, plno krásných míst. Úzké horské cesty, kde snad ani víc než jedno auto denně nejezdí. Projížděli jsme tunelem ve skále, který byl tak úzký, že dvě auta by se v něm určitě nevyhnula," popisuje svoje cestovatelské zážitky.

Po maturitě si nejlepší český angličtinář brousí zuby na studium na Vysokém učení technickém. „Hlásit se budu na informatiku. Doma si zkouším vytvářet počítačové modely, které potom tisknu na 3D tiskárně. Zatím to nebylo nic složitého, pár postaviček pro kamarády podle modelů z internetu nebo jednoduchou součástku k sušáku do koupelny místo původní, která praskla,“ líčí Filip Štolfa, který nedávno oslavil devatenácté narozeniny.

Filip Štolfa

- Narodil se 22. ledna 2001. Studuje ve čtvrtém ročníku brněnského Gymnázia Matyáše Lercha.

- V soutěži Best in English si díky svým znalostem vysloužil první místo v celé republice. Jeho bodový zisk stačil i na čtvrté místo ve světovém žebříčku. Konkurencí mu bylo 16 462 studentů z 624 škol v pětadvaceti různých zemích světa.

- Ve volném čase rád tvoří počítačové 3D modely, kouká na sci-fi seriály nebo hraje na hudební nástroje. V dětství hrál na housle, nyní už šest let hraje na trumpetu a sám se podle svých slov také učí drnkat na kytaru. Rád jezdí na vodu a zdolává horolezecké stěny.

- V roce 2011 se objevil ve filmu Rodina je základ státu, který napsal a režíroval Robert Sedláček. Ztvárnil mluvenou dětskou roli.