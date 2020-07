Hyjé! Prrrr! Hot! Čehý! Na louce se rozléhají typické povely vozků na kozlících speciálních čtyřkolových vozíků. A dvojspřeží většinou šlapou jako hodinky. "Závody chladnokrevných koní se jedou jako kvalifikace na celostátní finále, které se uskuteční v Tlumačově. Jede se tu soutěž ve formanské jízdě s vozíkem, další disciplínou je tahání klády v lese, přičemž se nesmí odřít strom, což tady znamená, že kůň nesmí shodit balónek. Pak se pojede kláda s dvojspřežím a nakonec se jede těžký tah, což je královská disciplína, který kůň nejvíc utáhne. Nesmí se při tom používat bič," vypočítává hlavní pořadatel závodů František Šmerda.

Jako první soutěžící se na start disciplíny v tahání klády postavila Marie Brázdová z Olešnice na Blanensku. "Věnuji se tomu už tři roky, ale klády a dřevo tahám v lese s koni už šest let. Máme čtyři koně. Koni, se kterým závodíte, se musíte věnovat, aby soutěž zvládl," říká Marie Brázdová, když po dojezdu do cíle uklidňuje šestiletou kobylku Nike.

Tahání klády je náročné i podle Josefa Hradce z Pardubicka. "Jsme na to ale zvyklí z lesa, kde už s koni pracujeme sedmnáct let," říká muž, který trať se zapřaženou kládou zvládl za čtyři minuty. "Měl jsem trochu štěstí, ale to k tomu patří," usmál se horký kandidát na prvenství.

Umění vozatajů a vůbec koňáků ocenil i Pavel Palata, který se na závody do Rosic přijel podívat ze Znojemska. "Je to paráda vidět vozataje v akci. Většina z nich jsou skuteční mistři. Na některých je vidět, že to se zvířaty opravdu umí, protože někteří koni spíš tancují než chodí. A je fakt radost se na to dívat," zářil spokojený senior.