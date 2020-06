Mezi mateřskými školami zvítězila ředitelka Martina Šplíchalová z Mateřské školy Brno, Veslařská 256. "Ceny si velice vážím, ale beru ji rovněž jako ocenění pro spoustu mých kolegyň a spolupracovnic bez kterých by to nešlo," uvedla Šplíchalová.

V kategorii Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost porota vyznamenala ředitelku Mateřské školy Absolonova 2a Renatu Škaroupkovou. Za první stupeň základních škol zástupce ředitele Antonína Všetička ze Základní školy Hudcova 35. Za druhý stupeň pak učitelku Danu Mindlová ze Základní školy Novolíšeňská 10.

Čestné ocenění si odnesli i další dva pedagogové, a to Hana Pavlíčková a Lukáš Götz ze Základní školy a mateřské školy Brno, Horníkova 1. "Učitelé zachránili život žákyně svojí pohotovou reakcí. V momentě, kdy dívka na toaletě upadla do bezvědomí, jí zajistili základní životní funkce a neprodleně přivolali pomoc. S podezřením na krvácení do mozku ji záchranáři převezli na operaci,“ uvedl radní města Brna Jaroslav Suchý.