Ta ale může být až za rok. “Kolaudace musí navazovat na sebe, je to součást oprav celé vily. Bude se kolaudovat stavba jako celek,” sdělil ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc. Rekonstrukce Arnoldovy vily by měla být dokončena v říjnu příštího roku.

Členové komunity, která saunu po generace navštěvovala a která usiluje o získání objektu do podnájmu, se bojí, že by mohli přijít o sociální vazby, které jim místo přináší. „Nabídkové řízení zatím neběží. Byli bychom tedy rádi, kdyby už začalo, protože nám jde o to, aby se nepřerušila návaznost. Už nyní kontinuita chybí, ale když budeme mít nějakou vidinu toho, že třeba v březnu řízení začne, pustíme se mezitím do oprav a bude to pro nás stravitelné,” popsala Šárka Svobodová ze spolku Komunitní sauna Drobného.

Župany, ručníky na zastupitelstvu Brna: proti komerčnímu využití nejstarší sauny

Podle Šolce ale může být i po ukončení rekonstrukce vily problém s provozem sauny. Na opravu vily totiž navážou úpravy její zahrady. “Nový nájemce se bude muset domluvit se zhotovitelem úprav na tom, jestli bude možné, aby uprostřed staveniště fungovala, nebo se opravovala sauna,” popsal.

Podle původního plánu Muzea města Brna má být zahrada vily po rekonstrukci v březnu přespříštího roku. Město ale ještě neodsouhlasilo její financování.

Na žádost odboru kultury navštívil v úterý budovu sauny projektant, aby zjistil, jaký je její stav a co bude nový nájemce muset opravit. Rozhodne se tak, jestli rekonstrukce sauny půjde skloubit s opravami zahrady a vily. Jeho posudek by měl být hotový do dvou týdnů.