Přestože spolu obě strany vyjednaly již detailní podmínky budoucího provozu a komunita založila spolek a těšila se na novou sezonu, letos se v sauně už nikdo neohřál. Nyní město prohlásilo, že budova není k pronájmu vhodná.

Půl milionu korun. Tolik chtěli saunaři do oprav investovat. Zástupci města předběžně přislíbili, že jim saunu pronajmou na pět let za sto tisíc korun ročně. Peníze, které by komunita investovala do přestavby, by si mohla od nájmu postupně odečítat. „Domluvili jsme se, že budovu zrekonstruujeme a upravíme tak, aby zapadala do parku Arnoldovy vily,” vysvětlil po jednáních s městem zástupce spolku Komunitní sauna Drobného, Jakub Kriš.

Nejistá budoucnost nejstarší sauny v Brně: o pronájem usilují dva zájemci

V říjnu loňského roku ale přišlo pro saunaře zklamání, o pronájem projevil zájem ještě někdo další. „Jde o jiné sdružení z okolí objektu. Ptali se na technický stav. Předpokládám, že jejich záměr je stejný, chtějí tam provozovat saunu,” vyjádřil se tehdy ředitel Muzea města Brna, které se o areál stará, Zbyněk Šolc. Přiznal tehdy, že je s druhým zájemcem v kontaktu.