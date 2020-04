V sobotu a v neděli jeřáb odstraní nosníky z brněnské strany, ve středu a ve čtvrtek příští týden z mikulovské strany. Záhy poté začne stavba nového mostu.

Na demontáž nosníků bylo třeba na stavbu dovézt jeřáb, který má devět náprav, nosnost 700 tun a dosáhne až 50 metrů od své osy. Jde o tentýž, který před čtyřmi lety u Vnorov na Hodonínsku vracel na koleje nehodový jeřáb Českých drah.

Odstranění nosníků poškozených korozí je poslední a největší částí demolice zhruba 40 let starého mostu, která začala v březnu. "Kvůli tomu, aby mohl jeřáb vjet na hráz a abychom ho upatkovali, museli jsme ji rozšířit o 1,2 metru," uvedl Habarta.

Nový most by měl být hotový koncem letošního roku. Podle ředitele brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic Davida Fialy stavba zatím pokračuje podle harmonogramu i přesto, že firmy musely řešit složité situace související s restrikcemi kvůli nemoci covid-19.

Především šlo o zahraniční dělníky a zavřené hranice, také byl problém s jejich ubytováním a se stravováním, protože si nemohli zajít na oběd do blízkých restaurací. "Ale ani z této stavby, ani z žádné jiné na jižní Moravě nemáme hlášené žádné větší problémy. Firmy se maximálně snaží a nečekáme nic zásadního. Spíš na stavby budou mít větší vliv běžné problémy než pandemie," řekl Fiala.

Most přes Nové Mlýny byl v havarijním stavu. Nový most vyjde na 350 milionů korun, součástí investice jsou i úpravy krajských silnic pro objízdnou trasu nebo vybudování lávky pro cyklisty, kterou zaplatí Jihomoravský kraj. Nový most by měl být hotový v listopadu, do té doby jej musí auta v obou směrech objíždět.