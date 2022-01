Jihomoravský kraj je první, kdo si vlastní vlaky pořizuje. O nákupu rozhodli zastupitelé před dvěma lety. Náklady jsou téměř 6,7 miliardy korun, 5,5 miliardy kryje dotace z Evropské unie. „Nárůst cen energií a ropy může hrát ve prospěch vlakové dopravy. Před pár lety jsme byli zvyklí, že řidiči jezdívali v autě po jednom, což při současných cenách bude méně akceptovatelné," podotkl ekonom Petr Pelc.

Představitelé kraje plánují pro rok 2022 také stavbu nového gymnázia v brněnské Pionýrské ulici nebo rozšíření střední školy Charbulova, kde vznikne největší odborná škola v České republice. „Počítáme s tím, že bude více žádostí na projekty na zadržování vody v krajině a čekáme více peněz na investice do silnic," nastínil lidovec Grolich.

Nový začátek

Krajský rozpočet schválilo všech dvaašedesát přítomných zastupitelů, včetně opozičních. Počítá s příjmy 8,4 miliardy korun a výdaji přes čtrnáct miliard. Do zdrojů kraj zapojil také 846 milionů úspor z minulých let a čerpání úvěru ve 5,2 miliardy, z něhož většina půjde právě na nákup nových vlaků. „Příjmová část je podle nás navržena velmi konzervativně," prohlásil opoziční zastupitel za ANO Milan Vojta. Věří v přebytky.

Ekonom Pelc považuje úvěr na dokrytí rozpočtu jako jednu z logických variant. „Banky městu nebo kraji dají úvěr i za relativně dobrých podmínek. Druhá, nouzová, možnost je prodej nemovitostí vzhledem k tomu, jak se nyní zvedla jejich cena na trhu," komentoval.

Zatímco loni představitelé kraje rozpočet nazvali Hrou o přežití, letos jej hejtman Jan Grolich pojmenoval Nový začátek. „Mohli jsme si dovolit standardní výdaje a dotační tituly nastavit na úroveň, která byla před covidem," poznamenal.

Velké investice Jihomoravského kraje pro rok 2022.Zdroj: Deník/Tomáš MarekOpoziční zastupitel za sociální demokraty Marek Šlapal si ale myslí, že rozpočet pro rok 2022 nový začátek nepředstavuje. „Vidím tam spíše přihlášení k věcem, které se osvědčily v minulosti. Dalo by se to brát spíše jako návrat k normálu," sdělil.

Šlapal je také skeptický ke stavbě nové budovy hodonínského S-centra, které bylo poničené červnovým tornádem a nyní je neobyvatelné. „Téma S-centra nás tíží. Obávám se, že tato cesta je velmi zasekaná," nadnesl.

Podle hejtmana Grolicha má kraj na stole zajímavou a cenově výborně dostupnou nabídku na pozemek, na němž by mohli postavit novou budovu na zelené louce. „To je co do problémů jednodušší, než rekonstrukce velkého poničeného domu po tornádu," oznámil. V nejbližší době chce nechat zpracovat studii.