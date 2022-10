Dělníkům podle státních silničářů zabere umisťování nosníků týden.

Pokrok u stavby VMO Tomkovo náměstí v Brně: seřizují čidla, začne měření naostro

Původní most přes řeku Svitavu silničáři zbourali. „Při budování pilířů a opěr jsme přišli na to, že je neúnosné podloží, takže jsme museli změnit technologii výstavby. Místo přebetonování opěr a pilířů, došlo k tomu, že musely vzniknout opěry nové a piloty jsme museli prodloužit," nastínil za Ředitelství silnic a dálnic Vladimír Vařeka. Most bude mít podle něj velmi podobnou konstrukci jako původní.

Byť se změnil postup prací, termíny tím ovlivněné nejsou. „Zprovoznění mostu předpokládáme v průběhu dubna příštího roku," doplnil Vařeka.

Řeku Svitavu u Tomkova náměstí překlenuje také lávka pro pěší. Dělníci ji tam usadili na konci listopadu minulého roku, první chodci se po ní ale stále neprošli. „Lávka bude otevřená, až zprovozníme širší okolí. Tedy až dokončíme Novou Dukelskou a až budou hotové mosty. Dříve než za rok zřejmě lidem přístupná nebude," míní Vařeka.

Nová část velkého městského okruhu Tomkovo náměstí a Rokytova má být dokončená v roce 2024. „Nyní jsme zhruba ve třiceti až čtyřiceti procentech stavby," přiblížil Vařeka. Náklady jsou zhruba dva a půl miliardy korun.

Po provizoriu v Provazníkově ulici smí řidiči nyní jezdit nejvýše dvacet kilometrů za hodinu, průjezdné jsou dva pruhy v každém směru. Po dokončení stavby bude velký městský okruh funkční od Husovických tunelů až po křižovatku s Rokytovou ulicí pod sídlištěm Vinohrady.