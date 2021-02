Jaké projekty plánujete realizovat v následujících letech? Na co se mohou obyvatelé Králova Pole těšit?

V současnosti dokončujeme jeden z největších projektů městské části, a to bytový dům Štefánikova 30. Tam vzniká dvacet bytů, z toho pět bude bezbariérových. Dělníci by měli mít hotovo ještě letos.

Kromě toho chceme ještě letos finalizovat projektovou dokumentaci projektu obnovy Božetěchova sadu. Bude se kompletně rekonstruovat, včetně protihlukové zdi u Sportovní ulice. Práce by mohly začít už letos a počítáme, že zaberou několik let. Projekt bude stát kolem čtyřiceti milionů korun. Kromě obnovy zeleně vznikne také několik hřišť, jak pro děti, tak workoutové hřiště pro dospělé. Zároveň zde postavíme i menší výchovně vzdělávací centrum.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkCo v současnosti považujete za největší problém městské části? Na co si místní nejčastěji stěžují?

Nejpalčivějším problémem je určitě parkování. Jako řešení jsme chtěli v blízké době postavit několik parkovacích domů. Jeden měl vzniknout v ulici Purkyňova, proti projektu se ale postavila část místních. Velké naděje ale vkládáme do parkovacího domu u nádraží. Měl by mít tři sta parkovacích stání. Je to skvělé místo s výbornou dopravní obslužností. Královopolské nádraží je významný dopravní uzel. Ve spodním patře budovy by zároveň měla sídlit městská policie a Česká pošta.

V některých částech Králova Pole už fungují takzvané modré zóny. Jaké jsou ohlasy místních v oblastech rezidentního parkování?

Tam, kde bylo rezidentní parkování zavedeno, jsou místní spokojení. Po dlouhých letech mají opět možnost zaparkovat u domů. Samozřejmě, nejméně spokojení jsou lidé v hraničních oblastech, kde modré zóny končí. Auta lidí, kteří sem dojíždí za prací, nebo studentů jsou z oblasti rezidentního parkování vytlačena do přilehlých ulic, kde zóny ještě nejsou.

Brněnský magistrát připravuje nový územní plán. Jak se změny dotknou budoucího rozvoje městské části?

K novému územnímu plánu jsme v rámci jeho přípravy podali několik připomínek. Nedojde k nijak zásadním změnám, jedná se spíš o drobnější plochy. Zásadní je oblast čtvrti Sadová, kde mají vzniknout prostory pro sociální účely. Měl by se zde tedy rozšířit domov pro seniory, zároveň vnikne několik nových domů s pečovatelskou službou a hospic pro děti. S městskou částí Brno-sever navíc jednáme o možnosti propojení s městskou čtvrtí Lesná. Čekáme na dopravní studii, která určí, zda je propojení potřeba nebo ne.

Vládní nařízení kvůli šíření covidu paralyzovala řadu oblastí života, od školství po kulturu. Jak ovlivnila fungování úřadu vaší městské části?

Máme omezené úřední hodiny, jak v pondělí, tak ve středu. Přesto se snažíme lidem vyjít maximálně vstříc. Pokud potřebují rychle něco vyřídit, mohou úřad kontaktovat přes telefon, e-mailem, nebo jsme schopní domluvit se i na osobní schůzce. V přízemí úřadu jsou speciálně upravené prostory pro bezkontaktní setkání, abychom chránili nejen příchozí, ale i naše zaměstnance.