Nejvyšší mrakodrap Evropy postavili středoškolští studenti z Brna v mezinárodní soutěži HSF System Modelium. Bydlet se v něm ale nedá, je to model z lepenky.

Budoucí stavaři z Brna soutěží s lepenkovými modely o Nejvyšší mrakodrap Evropy. | Foto: Crest Communications Ostrava

Mladí stavaři ze Střední školy polytechnické Brno a Střední průmyslové školy stavební Brno stavěli lepenkové modely na téma “Nejvyšší mrakodrap Evropy”. Zúčastnili se s ním patnáctého ročníku mezinárodní soutěže HSF System Modelium.

Odborná porota soutěže rozhodne do 24. května, zda brněnské modely postoupí do českého finálového kola. Stejným způsobem se soutěží na Slovensku. “Do národních finálových kol v Česku a na Slovensku postoupí šestice nejlepších staveb z každé země. Z nich následně vzejde osm soutěžních týmů, které si to rozdají v mezinárodním superfinále v Ostravě,” uvádí tiskový mluvčí projektu Lukáš Klapil.

Mezinárodní soutěž HSF System Modelium je určena pro žáky středních odborných škol se zaměřením na stavebnictví. Letos se akce účastní třiadvacet českých a osm slovenských škol. Mladí stavaři soutěží o ceny v celkové hodnotě 134 tisíc korun.