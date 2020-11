Vybrané rodiny v Brně se zúčastní výzkumného projektu Současná česká rodina. Brňany osloví výzkumníci z Fakulty sociálních studií brněnské Masarykovy univerzity, kteří mají na starosti sběr dat.

„Je to nejvýznamnější výzkum české rodiny za posledních patnáct let. Současná doba rodině příliš nepřeje. I proto se potřebujeme dozvědět, jak lidé žijí, jak současný stav zvládají a jaké mají plány. S jakými problémy se potýkají, případně do jaké míry je jim rodina oporou,“ řekl o výzkumu jeho vedoucí Martin Kreidl z Masarykovy univerzity.