V minulosti měl na brněnských Vinohradech vzniknout vysněný akvapark. Zůstalo jen u slibů a plánů. Nyní tamní radní navrhují představitelům města, aby vybudovali areál koupaliště. Na místě, kde developer plánoval postavit sportovně rekreační areál Go Up. Proti němu se zvedl obrovský odpor místních obyvatel.

Projekt Go Up



* Developer plánoval na místě tenisových kurtů mezi Čejkovickou a Bořetickou postavit sportovně rekreační areál.

* Součástí projektu byla skoro stovka bytů pro sportovce.

* Proti záměru se ostře postavila řada místních, protože projekt vnímala jako zástěrku pro dlouhodobé bydlení.

* Investor požaduje v souhrnu 24 milionů korun, a to za prodej pozemků a vypracovanou projektovou dokumentaci, na kterou už vynaložil peníze.

Stavbou koupaliště mají zástupci města podle Vinohradských odůvodnit takzvaný veřejný zájem na tom, proč koupí za čtyřiadvacet milionů korun parcely a zároveň uhradí investorovi náklady za přípravu projektu. Podle tamního starosty Jiřího Čejky totiž na Vinohradech nedokážou veřejně obhájit, proč by pořídili druhou část v podobě projektové dokumentace k záměru. „Námi plánovaný lesopark, dětské hřiště a další jsou pro obhájení veřejného zájmu málo. Ten se totiž nevztahuje na movitý majetek. Koupili bychom bezcennou hromadu papírů, ze které bychom nic neměli,“ odmítl.

Brněnští zastupitelé v úterý schválili, že zástupci města koupí pozemky za 15,4 milionu korun a Vinohradští za 8,6 milionu pořídí projektovou dokumentaci, čímž uhradí náklady. Na to jim půjčí z městské kasy 6,6 milionů. Zbytek zaplatí z rozpočtu městské části. Ročně pak budou splácet dva miliony korun s tím, že poslední výše splátky bude zhruba šest set tisíc.

Právní analýzy, které objednali radní Vinohrad, upozorňují, že tento postup pro ně není hospodárný. Naopak právní rozbor objednaný představiteli města ho schvaluje. „Zastupitelé dali jasně najevo, co si o postoji městské části myslí, že jasně věří stanovisku, které jsme měli k dispozici. Postup nastiňuje poměrně jednoznačně. Proto jsme jasně řekli ano, pozemek koupíme,“ uvedl primátorčin náměstek Petr Hladík.

O situaci okolo sporného areálu budou 14. června jednat vinohradští zastupitelé na řádném jednání. Problémem se už Vinohradští zabývají přibližně rok a půl.

Byty se staví všude

Místní považovali záměr pouze za zástěrku pro dlouhodobé bydlení. „Doufám, že projekt nevznikne. Byty se staví všude. Vím, že mladé rodiny také potřebují bydlet, ale je tu potřeba spíš sportovní nebo kulturní vyžití. Pro děti ho tu není dostatek,“ řekla přímo na Vinohradech reportérce Deníku Rovnost místní Anna Horáková.

Skutečnost, že vinohradští radní navrhli představitelům města vybudovat na místě kontroverzního areálu koupaliště kritizoval David Čížek ze spolku Plus pro Vinohrady. „Starosta Čejka si spolu s radními klade stále další a další podmínky, aktuálně bazén. Takovéto účelové požadavky pouze protahují další jednání a neustále oddalují řešení. Právní posudky, vypracované údajně zdarma, kterými se Čejka ohání, jsou zjevně udělané na základě neúplných informací. Je zřejmé, že jednání vinohradského vedení perfektně hraje developerovi do karet," myslí si Čížek.

Náměstek Hladík uvedl, že postupu radních městské části nerozumí. „Na území Vinohrad už jeden bazén bude brzy vznikat. V Šedově ulici ho postaví soukromý investor, který má podle mých informací projekt aktuálně ve fázi před podáním žádosti o územní rozhodnutí," poznamenal.

Čejka upozornil, že se bude jednat o sportoviště postavené a provozované soukromníkem. Má tam být třeba i wellness. V případě koupaliště navrženého radními se má jednat o stavbu celoměstského významu, která poslouží hlavně lidem žijícím na východě Brna. „Může zaujmout i lidi například z Králova Pole nebo odjinud, nejen z Vinohrad," zmínil Čejka.

Vinohradští radní trvají na společném odkupu celého projektu městem navzdory tomu, že v takovém případě zaplatí o 3,4 milionu korun víc, než kdyby pořídili jen projektovou dokumentaci. Už dřív tamní zastupitelé schválili, že se na jednotné koupi budou podílet polovinou částky, nanejvýš dvanácti miliony. Právě tahle částka tvoří půlku všech nákladů spojených s projektem, které developer vyčíslil.