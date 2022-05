Dovolenou v Česku letos plánuje Martina Mašková z brněnských Ivanovic. „Hlavním důvodem toho, že nejedeme do zahraničí, je to, že máme malé miminko. Kam přesně se letos vydáme jsme ještě neřešili, ale budeme se orientovat hlavně podle toho, co je v okolí za akce pro děti,“ svěřila se mladá matka.

Hosté penzionu Kadlcův mlýn v Mariánském údolí v Brně si ke konci roku za ubytování připlatí. „Nyní necháme ceny stejné, protože máme na léto už spoustu termínů obsazených, takže tam ani ceny měnit nemůžeme, ale na podzim plánujeme zdražení o zhruba deset až patnáct procent určitě. Bude záležet na cenách energií a potravin,“ sdělila vedoucí penzionu Hana Kavická.

O provoz penzionu se stará pět lidí. „Po kovidu jsme naše služby trochu omezili, takže prakticky žádný personál nepotřebujeme, zvládáme to v rámci rodiny. Nad vodou nás v posledních dvou letech držely svatby, kterým pronajímáme prostory a v týdnu jsme místo turistů měli pracovní pobyty,“ doplnila Kavická.

Zdražování ubytování zatím neplánuje majitel brněnského zážitkového hotelu Anybody Adam Vodička. „My máme velké štěstí, že za námi jezdili lidé kdykoliv to bylo možné, takže i během kovidu. Nyní připravujeme novou kampaň, abychom přilákali do tématických pokojů, kde se lidé mohou vžít například do role fotografa a jeho múzy či filmové superstar, i české návštěvníky,“ řekl majitel.

Od začátku letošního roku nabízí zájemcům třináct pokojů manažerka nového hotelu JeštěBrno v brněnské Lesné Ludmila Bušová. „Doufáme, že se nám hotel podaří rozjet. Zatím je to dobré. Majitelé viděli v krizi příležitost a letos v lednu otevřeli. Hosty ubytováváme v nadstandartně velkých pokojích ve srovnání s ostatními hotely v Brně. Navíc u nás najdou wellness centrum a určitě ocení i super lokalitu, protože to mají kousek do centra města i do přírody,“ upřesnila Bušová.

Výhled na tuto sezonu je podle brněnské zastupitelky Kristýny Černé optimistický. "Hotely jsme podpořili už minulou sezonu odpuštěním pobytových tax a bezplatnou možností nabídky turistické karty Brnopas. Pevně věřím, že letošní turistická sezóna v Brně bude zase o kousek lepší než loni, ale nepředpokládám, že se dostaneme na čísla z roku 2019," uvedla Černá.

Ubytovací kapacity na jižní Moravě mají už v těchto měsících vysokou obsazenost během víkendů. „Hodně lidí objednává dovolenou na poslední chvíli, ale předpokládáme, že zájem návštěvníků bude vysoký,“ uvedla Martina Grůzová, ředitelka jihomoravské Centrály cestovního ruchu.