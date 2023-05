Město dostalo od státu pozemky v šestadvaceti lokalitách, s hodnotou přesahující tři sta milionů korun. Stejně cenné pozemky na oplátku připsalo město ve prospěch státu. „Vesměs se jedná o strategické lokality, které umožní další rozvoj města,“ uvedl radní města Brna pro oblast majetku Jiří Oliva

O převodu městské nemocnice Milosrdných bratří tamnímu konventu jednají zástupci města Brna už řadu měsíců. | Foto: Deník/Gabriela Pirklová

Nejvýznamnější jsou podle Olivy pozemky v areálu nemocnice Milosrdných bratří, které chce město majetkově zcelit. Po směně se státem jsou některé pozemky města a některé řádu. „Nemá to ale vliv na to, jakým způsobem probíhají jednání s konventem," upozornil Oliva. Konvent má zájem převzít celý areál do provozování tak, jak to předvídala smlouva uzavřená před více než dvaceti lety.

Dále vyzdvihnul Oliva pozemky ve Schwaigrově ulici v Komárově. Konkrétně jde o parkoviště na rohu Svatopetrské a Černovické ulice. „Tím si město úplně scelilo tuto lokalitu, ta je v novém územním plánu určena k bytové výstavbě. Použít ji může město třeba k vybudování dostupného bydlení, například pro nový městský bytový dům, nebo jako další lokalitu v projektu družstevního bydlení," uvažoval radní.

Dalším důležitým pozemkem, který doposud patřil státu je plocha pod trolejbusovou vozovnou v Komíně, kde město platilo bezdůvodné obohacení za užívání. Dále získalo město Černovickou terasu, či pozemky v ulici Divadelní. „Většinou se jedná o důležité pozemky, které město potřebuje, aby lokalitu majetkově zcelilo. Pro město je to velice výhodná směna, ale i pro stát, protože získá pozemky pod a okolo svých staveb, které nutně potřebuje," vysvětlil Oliva. Stěžejní je podle něj sjednocení vlastnictví budovy a vlastnictví pozemku, což je dle nového občanského zákoníku žádoucí stav.

Stát dlouhodobě usiloval mimo jiné o pozemky v okolí justičního areálu v Polní ulici, které mají hodnotu přesahující 240 milionů korun. Dále jde o parkoviště za Ústavním soudem, parkoviště před Krajským soudem v Brně a před Nejvyšším soudem. Do směny vstoupily na obou stranách nemovitosti v celkové hodnotě přes 300 milionů korun.