Aby mu mohli krev odebrat, prošel, stejně jako všichni ostatní dárci krve, vstupním vyšetřením. „Na první pohled to může pro laickou veřejnost vypadat až nemístně, že člověka bez nohou, který se nemůže bez vozíku sám pohybovat, přijímáme jako dárce. Pan Pleva však splňuje všechna kritéria pro darování krve,“ vysvětluje primářka transfuzního a tkáňového oddělení Hana Lejdarová.

Transfuzní přípravky z krve dvou set padesáti dárců museli mladému muži lékaři poskytnout, když ho při procházce na poli zachytil žací stroj. Teď se rozhodl, že chce svůj dluh pomyslně splatit. „Pomohli mně, teď chci pomoct já. Samozřejmě to asi nepůjde v takovém množství, jaké jsem přijal. To by mě celého vycucali,“ vtipkuje prvodárce během odběru.

Případy, jako byl před pěti lety ten Plevův, přijímají ve Fakultní nemocnici v Bohunicích podle primářky Lejdarové průměrně jednou až dvakrát za měsíc. Pleva je však první, kdo po náročném léčení sám přišel s tím, že by chtěl darovat krev. „Dárce tohoto typu přijímáme poprvé. Zrovna v tomhle případě to zkrátka jde,“ říká, i když dodává, že několik dárců bez jedné dolní končetiny už přijali.

Plevův odběr probíhá bez komplikací. Muži se nedělá na omdlení, jak se to občas stává. „Má krásné žíly, to je základ. Jinak to zvládl úplně fantasticky, byl napitý, připravený, nebylo mu špatně,“ pochvaluje si sestra Ivana Procházková Kalinová po odběru.

Sestra Procházková Kalinová muži odebrala o něco méně krve, než je běžné. „Přizpůsobili jsme to s ohledem na něj. Běžně odebíráme kolem čtyř set padesáti mililitrů, teď jich bylo čtyři sta,“ vysvětluje novinářům.

Ani Pleva podle svých slov nezaznamenal nepříjemné pocity, které se s odběry krve mohou pojit, i když na ně byl připravený. „Necítil jsem nic. Naopak to bylo super a jsem moc rád, že můžu takhle pomoct,“ sděluje s úsměvem.

Po odběru na mladého muže čekali jeho rodiče. Sami krev darují v Jihlavě už od devadesátých let. „Jan má doma protézy na chození po bytě, ven s nimi ale nejde. Slouží hlavně na cvičení,“ prozrazuje jeho otec mezi řečí. Sám Jan doufá, že by jednou mohl místo protéz získat robotické nohy.

Podle personálu nemocnice je dárcovství Jana Plevy velmi inspirativní. „Je to úžasné, mně se to líbí. Občas se stává, že přijdou lidé, kteří měli nějakou zkušenost sami nebo v rodině, že darovaná krev někomu zachránila život, a je to hrozně hezké,“ myslí si sestra Procházková Kalinová.

Primářka Lejdarová by navíc byla ráda, kdyby se Plevovým příběhem nechali motivovat i další. „Krve je sice dost, ale dárce určitě potřebujeme,“ shrnula situaci v bohunické nemocnici.