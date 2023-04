Jak vypadá aktuální situace kolem převzetí nemocnice řádem Milosrdných?

Když už se na něčem domluvíme, je snaha to i naplnit. Na přelomu roku jsme se s vedením magistrátu několikrát setkali. V prvé řadě musíme definovat právní rámec převodu, což je úkolem právních kanceláří. Je to proto, abychom věděli, v jakém právním rámci nemocnici převedeme. Těch případů ale v Česku bylo víc, takže nejsme první. Navíc jsme v trochu jiném režimu, jedná se o návrat naší nemocnice, která byla zabavena minulým režimem a následně navrácena. Musíme mít připravené všechny smlouvy a podklady k převedení a domluvit se na podmínkách, ať už je to hlediska vybavení nemocnice nebo budov samotných. Ať už by nemocnici provozoval kdokoliv, není dobré, aby byly majetkoprávní vztahy takto roztříštěné. Proto by se měly srovnat. Odkupem, nebo případnou směnou.

Proč Milosrdní o převzetí nemocnice usilují?

Jsou dvě smlouvy. Většinou se mluví o dvacetileté, ale jsou dvě. Jedna je dlouhodobá s městem, druhá s nemocnicí. Ta se špitálem je nájemní, která se prodlužuje vždy na určitou dobu, ta s městem je o spolupráci a za těch podmínek, že za sto korun ročně bude město nemocnici využívat. Vedle toho existuje nájemní smlouva právě pro nemocnici, ale většinou se rozhovory vedou kolem té dvacetileté dohody o spolupráci. Vznikla před pětadvaceti lety proto, že se dřívější vedení města a řádu domluvilo, aby město nemocnici nadále provozovalo. Je potřeba si uvědomit, že ji město provozovalo dlouhá léta předtím, důvod byl kvůli vzájemné dohodě. Po revoluci jsme v Brně měli asi dvanáct starších bratří, kteří přišli z různých končin a najednou se měli začít starat o majetek. Většinou to byli lidé před nebo důchodového věku. Tehdejší provinciál se rozhodl, ať město provozuje nemocnici dál, když už to dělalo desítky let. Řád si mezitím zmapoval situaci ohledně navrácení majetku. Nikdo tenkrát ale netušil, jak dlouho to bude trvat. Vymezili jsme, že může město areál v přesně daných podmínkách využívat za symbolickou částku, z čehož jsme za dobu trvání smlouvy vydělali asi dva tisíce korun. Na tom jde vidět, že konventu o výdělek skutečně nešlo a jednalo se pouze o prodloužení času na rozmyšlenou, jak dál. V dohodě je rovněž jasně definováno, že pokud řád zákonně splní podmínky pro převzetí, navrátí se k provozu.

Návrat brněnské nemocnice pod řád: Milosrdní se obávají reakce ředitele

Mohl byste popsat dřívější vývoj jednání o převodu Nemocnice Milosrdných bratří pod konvent?

Diskuse o převzetí začaly již dávno. V době, kdy se zřídila dozorčí rada, upozorňoval konvent už před lety na to, že by nemocnice měla být vedena tak, aby ji Milosrdní měli možnost převzít. V roce 2015 jsme začali podnikat konkrétní kroky, komunikovali jsme již tenkrát s bývalým primátorem o možném pokračování spolupráce. Jedna z variant tehdy byla, že by si město nemocnici pronajalo na dalších padesát let, ale apeloval jsem na to, že musí mít celý areál vizi. Ze strany města jsem ale takovou představu nikdy nedostal a vlastně ji nemám dodnes. Na tom diskuse vždy víceméně zkolabovala. Další varianta přišla před třemi lety, kdy nám město nabídlo dvě varianty, a to buď náš majetek prodat, nebo nemocnici provozovat. Rozhodli jsme se tedy pro druhou možnost.

Co se v rozhovoru dále dočtete:

Proč je v Nemocnici Milosrdných bratří roztříštěný majetek?

Plánuje řád Milosrdných do rozvoje nemocnice investovat?

Měli by se stávající zaměstnanci obávat případného propouštění?

Může Nemocnice Milosrdných bratří konkurovat ostatním špitálům v Brně?

a další…

Co vás k takovému rozhodnutí vedlo?

Od té doby je reálná pouze tato varianta, protože ze strany města by v případě prodeje ani nebyla žádná rozvojová koncepce. Historicky je areál využívaný nekoncepčně, už jen to, jak v místě byly za minulého režimu postaveny třeba léčebna dlouhodobě nemocných, technické zázemí nebo rehabilitace. Lidé vidí velký areál, tak v něm postaví nízké budovy. S architekty již připravujeme studii, jakým způsobem by areál nemocnice mohl do budoucna fungovat. Jsem přesvědčený, že ten, kdo jej provozuje nebo vlastní, musí mít nějakou vizi, jak bude vypadat. Budovy, které jsou součástí nemocnice, mají už teď, nebo v brzké době budou mít, menší hodnotu než pozemky, na nichž jsou postavené. Do budoucna bych si proto přál, aby budovy, které jsou nyní ve středu areálu, postupně zmizely a výstavba byla v liniích Polní a Vídeňské ulice. To je ale samozřejmě součást dlouhodobé vize. Téměř s jistotou neuvažujeme o prodeji majetku, naopak máme za cíl, aby se v areálu rozvíjela zdravotní a sociální péče, samozřejmě v duchu morální doktríny katolické církve. To by znamenalo, že bychom neprováděli interrupce ani případné eutanazie.