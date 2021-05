Ve středu a v neděli. V tyto dny se pro návštěvníky mířícími za pacienty ode dneška otevřou jihomoravské nemocnice. Díky rozvolňování. Otevírací hodiny se liší, všude se ale jedná o odpolední časy. Obvyklé jsou dvě hodiny, jen ve Vyškově si musí vystačit s hodinou od dvou do tří odpoledne.

Fakultní nemocnice Bohunice | Foto: Deník / Attila Racek

Omezený čas návštěv znamená pro některé příbuzné problém.. „Chtěla jsem jít co nejdřív do nemocnice za tchýní, ale nedostanu se tam, musím být každé odpoledne v práci,“ vylíčila třeba pětatřicetiletá uklízečka z Brna Ilona Konečná. Uklízet kanceláře dopoledne nemůže, protože by rušila. „Snad tedy zvládnu zajít za tchýní o víkendu,“ doplnila.