Výpovědi z přesčasů a zajištění péče v jednotlivých nemocnicích na jižní Moravě v prosinci byly hlavním tématem pondělní schůzky jihomoravských radních s řediteli všech nemocnic v Jihomoravském kraji. „Budeme se snažit, aby všichni pacienti měli zajištěnou akutní péči," řekl krajský radní pro zdravotnictví Karel Podzimek.

Nemocnice. Ilustrační snímek. | Foto: Nemocnice TGM Hodonín

Ředitelé nemocnic na jihu Moravy po jednání ujistili, že akutní péče v jejich zařízení zůstane zachovaná. „Akutní péči neomezíme. I v porodnici zůstane provoz beze změny. U plánovaných operací k určitému omezení dojde, ale až během prosince uvidíme, jakým způsobem bude péče zorganizovaná," řekl například ředitel břeclavské nemocnice Petr Baťka.

Také ředitel znojemské nemocnice Martin Pavlík potvrdil, že budou muset omezit plánovanou péči. „Jednak budeme muset odkládat některé ambulantní výkony nebo návštěvy pacientů v ambulancích a také plánované operace. Nahrává nám, že se jedná o měsíc prosinec, kdy většinou bývá omezení plánované péče i tak. Na druhé straně vzhledem k tomu, že nemáme žádný posun ve vyjednávání mezi lékaři a další exekutivou, chystáme se na stejný režim i v lednu," zmínil Pavlík.

Podle dřívějších informací zástupců České lékařské komory podalo výpovědi z přesčasů více než 6100 lékařů z celé republiky. „Liší se to nemocnice od nemocnice, ale dá se počítat v rozmezí od třiceti do sedmdesáti procent výpovědí z přesčasů," sdělil i za kolegy Pavlík.

Ředitelka blanenské nemocnice Vladimíra Danihelková však doplnila, že situace se stále vyvíjí a různým způsobem mění. Například ve vyškovské nemocnici byl ohrožený provoz tamní porodnice. „Podle posledních informací, které mám, bude provoz porodnice zajištěný. Radiologie bude fungovat v omezeném provozu, ale akutní CT bude zajištěno," podotkl ředitel Zdeněk Horák.

V Nemocnici Ivančice bude odstávka centrálních operačních sálů, všech operačních sálů od 8. do 18. a bude omezena možnost zajistit jakoukoliv operační péči a zajistit porody. Jedná se zhruba o patnáct porodů a dva případy za den.

Ředitel Fakultní nemocnice Brno Ivo Rovný byl rád, že zaznělo, že krajské nemocnice zajistí akutní a neodkladnou péči ve stávajících rozsahu. „Učiníme to i my. Budeme omezovat plánovanou péči. Nutno říci, že naše nemocnice musí plnit roli i vysoce specializovaného centra, pro celý region. V některých činnostech jsme jediní, kteří mohou zabezpečovat vysoce specializovanou péči, i na tu oblast péče budeme zaměřovat veškeré naše úsilí," poznamenal Rovný. Zároveň doplnil, že určitě nemají kapacity na to, aby přebírali pacienty z ostatních zdravotnických zařízení.

Lékařský náměstek svatoanenské nemocnice Jindřich Olšovský vyzval část zdravotnického sektoru, který nepracuje v režimu čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu, aby nezavřel své ambulance už 15. nebo 20. prosince a dál poskytoval veškerou péči. „A to jak praktiční lékaři, tak i ambulantní specialisté. A chtěl bych vyzvat i všechny obyvatele, aby nenadužívali akutní péče. Když budou chodit s banalitami a problémy, které trvají týden, na urgentní příjmy, musí si uvědomit, že by mohli ohrožovat své spoluobčany, kteří mají akutně vzniklý problém," nastínil.

Zdravotnická záchranná služba bude fungovat podle její ředitelky Hany Albrechtové v neomezené péči o pacienty. „Pokud by byl extrémní nárůst volání nebo výjezdů, pacienti, kteří nebudou akutně ohrožení na životě, budou čekat na výjezdovou skupinu delší dobu. Jsme nachystaní i v omezeném počtu navýšit výjezdové prostředky, aby o pacienty bylo postaráno," konstatovala Albrechtová.