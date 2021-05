Zásadně nesouhlasné postoje obyvatel, zahrádkářů, představitelů radnice i ředitele nedaleké hvězdárny. To vyvolal záměr vybudovat na místě dlouhodobě uvažovaného parku na brněnské Kraví hoře městskou nemocnici. Nedávno zveřejněný upravený návrh nového územního plánu Brna obsahuje i řadu dalších změn. Deník Rovnost oslovil vybrané aktéry, aby zjistil jejich první reakce k zásadnímu dokumentu pro budoucí rozvoj města.

Zástupci zahrádkářů jsou z upravené verze na první dojem rozpačití. „Důležité pro nás bylo hlavně pokračování existence zahrádek v plochách městské zeleně. Lokality jako například Kraví hora, Žlutý kopec, Červený kopec a Žabovřeské louky jsou zmíněné ve vyjmenovaných plochách, kde se budou zahrádky řešit v celkové územní studii. Bohužel pro řadu dalších míst se situace k lepšímu nezměnila, někde dokonce další plochy ubyly,“ sdělila předsedkyně zahrádkářů Helena Vařejková.

Pracovníci kanceláře městského architekta, kteří úpravy do návrhu zanesli, podle mluvčí Jany Běhalové vymezili několik současných zahrádkářských oblastí. „Nad Vinohradskou ulicí, mezi Obřanami a Lesnou, v řečkovické lokalitě Zápaď, v okolí Slatinky či Holáseckých jezer. K návrhovým plochám zahrádek jsme přidali nová území ve Dvorska či v Brněnských Ivanovicích,“ vyjmenovala Běhalová.

Vadí výška budov

Vlnu nevole vzbudila pozměněná verze v Medlánkách, třeba kvůli navýšení výšky budov ve smíšených plochách pro administrativu i bydlení v Technologickém parku. V konečném důsledku může zástavba znamenat nárůst obyvatel až o čtyři tisíce. „Plán tam umožňuje postavit až desetipodlažní budovy, které vzniknou v polích. Město se tímto rozhodlo vylepšit rozpočet, v Medlánkách na to doplatíme,“ kritizoval starosta Michal Marek.

U Technologického parku uvažují představitelé města o prodeji, zvýšení úrovně zástavby může pomoci navýšit jeho cenu. „Pokud chceme město krátkých vzdáleností, musí být v takových areálech i bydlení. Chtěli jsme se poučit z případů Spielberk Office Centre nebo Nové Vlněny, kde jsou jen kanceláře a po zbytek dne je to tam bez života,“ vysvětlil brněnský radní pro územní plánování Filip Chvátal.

Cenný biotop

Členové jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické v roli zástupce veřejnosti podali námitku k lokalitě Černovická terasa, která je jednou z biologicky nejhodnotnějších na území města. „Jsem rád za plánovaný park v její severní části. Do budoucna má zachovat cenné biotopy pískovny a sloužit tak nejen lidem, ale i ochraně přírody. Co mne zklamalo je to, že město neudělalo oproti loňskému návrhu žádný posun směrem k obyvatelům a jejich námitkám v souvislosti se zeleni,“ řekl předseda jihomoravských ornitologů Jan Sychra.

Členové jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické v roli zástupce veřejnosti podali námitku k lokalitě Černovická terasa, která je jednou z biologicky nejhodnotnějších na území města. „Jsem rád za plánovaný park v její severní části. Do budoucna má zachovat cenné biotopy pískovny, a sloužit tak lidem i ochraně přírody. Co mne zklamalo je to, že město neudělalo oproti loňskému návrhu žádný posun směrem k obyvatelům a jejich námitkám v souvislosti se zeleni,“ řekl předseda pobočky Jan Sychra.

Plochu pro městskou nemocnici vymezili zástupci města na území nedaleko současného parku na Kraví hoře. Tam se desítky let počítá s novým. Pro špitál uvažovali i o jiných lokalitách, ale vhodnější místo nenašly.

Upravený návrh nového územního plánu Brna



- O půlnoci v pátek 14. května jej představitelé Brna zveřejnili na městském webu.



- Připomínky a námitky mohou lidé podávat do 29. června.



- Kromě upravených částí lze připomínkovat i ty původní.



-Ve dnech 21. a 22. června se od tří hodin odpoledne budou konat na brněnském výstavišti opakovaná veřejná projednání.



- Úředníci odboru územního plánování a rozvoje a kanceláře městského architekta museli vypořádat okolo šestatřiceti tisíc požadavků na úpravy.