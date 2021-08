Nikoli pacient k lékaři, ale lékař k pacientovi. Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně čeká v příštích devíti letech zemětřesení. Zdravotnické zařízení získá nový, sjednocený urgentní příjem, postaví další budovy, rozšíří parkovací prostory a zrekonstruuje některá oddělení.

NEMOCNIČNÍ NOVINKY



* Hospodaření FNUSA: za rok 2020 provozní zisk 115 milionů korun, pololetí roku 2021 zisk 10 milionů korun

* Novinky FNUSA: nové laboratoře, chirurgie, ortopedie, urgentní příjem, rozšíření parkovacích míst

* Novinky FN Brno: rekonstrukce JIP, plánovaní nových urgentních příjmů

Dvě nové budovy s označeními C a V vyrostou do roku 2024 a 2027. „V Céčku vzniknou laboratoře. Mikrobiologie, patologie a další. Uvnitř budovy V se bude koncentrovat veškerá chirurgická činnost, ortopedie a centrum léčby bolesti,“ nastínil ředitel svatoanenské nemocnice Vlastimil Vajdák.

Jejich cena se bude pohybovat kolem 1,7 miliard korun, přičemž peníze nemocnice získá z vlastních a státních zdrojů a z veřejných a evropských fondů. „Investice je to rozsáhlá. S tím, jak se prodlužuje lidský život a nemocnice jsou stále plnější, nevidím v její návratnosti problém. Spíš jej spatřuji v personální obsazenosti. Zdravotníci jsou podhodnocení a odchází do zahraničí, to je obrovská škoda,“ vysvětlil ekonom Petr Pelc.

Další novinkou, na níž stavaři začnou pracovat příští rok, je sjednocení urgentní péče všech odborností na jedno místo. V současné době je urgentní příjem rozházený v celém areálu po sedmi stanovištích. „Ve zkratce to znamená, že to bude lékař, který přijde na určité místo za pacientem. Ne naopak. Ošetření pacienta se tak odehraje v jedné budově O1. Jedná se o obrovský posun v kvalitě poskytované péče,“ doplnil Vajdák.

Kromě stavby budov nových svatoanenská nemocnice jednu za 180 milionů korun koupila, a to Millenium Center Hybešova 42. do ní umístí veškerou administrativu, přičemž díky přilehlému parkovacímu domu rozšíří kapacitu pro auta o 150 míst. „Parkování je skvělé. S tím tu byl vždy problém. Nové budovy také, lékaři si je zaslouží. Ještě by to chtělo modernizaci těch stávajících. A nové postele. Aktuální jsou tak na dranc, že z nich člověk může se zády rovnou k ortopedovi,“ zamyslela se Petra Bartoňová z Brna.

Vlastní bistro

A modernizace se i dočkají. Minimálně tedy urologie a ambulance otorinolaryngologie. Jejich rekonstrukce začne příští měsíc. V plánu je i nové endoskopické centrum.

Kromě velkých a drahých plánů zahájili ve svatoanenské nemocnici i úpravy drobnější jako nové lavice, lehátka, mobiliář, fontána, zřízení vlastního bistra nebo renovace fasád.

Velké, již dříve avizované investice čekají i Fakultní nemocnici Brno. Největší z nich je nová porodnice, jejíž stavba započne do roku 2025. Také bohunické zdravotnické zařízení začíná chystat moderní urgentní příjmy. V plánu je rovněž rekonstrukce jednotky intenzivní péče.

Fakultní nemocnice u svaté Anny v loňském roce vykázala čistý provozní zisk 115 milionů korun. Letos je zatím na desíti milionech, přičemž ředitel Vajdák očekává, že do konce roku by se mohli dostat na padesát až sedmdesát milionů. „Záleží, jak se nám podaří dohnat operace. Jedeme ve zvýšeném režimu. Zatím to vypadá slibně,“ dodal.