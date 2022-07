V uvedených dnech budou moci návštěvy pobýt s pacienty dvě hodiny, od půl třetí do půl páté odpoledne. „Vzhledem k tomu, že má nemoc Covid-19 u řady nemocných bezpříznakový průběh, prosíme všechny příchozí, aby v uzavřených prostorách použili respirátor, čímž ochrání sebe, ale také své okolí a náš personál,“ apeloval Zdeněk Monhart, náměstek léčebně-preventivní péče nemocnice.

Nová vlna covidu na jihu Moravy je na dohled. Odborníci začínají být nervózní

Už od středy platí omezené návštěvy kvůli šířícímu se covidu v nemocnici v Hodoníně. Nemocné tam mohou lidé navštívit ve středu a neděli od půl třetí do pěti hodin odpoledne za použití respirátoru a dezinfekce rukou. „Doporučujeme zvážit, zda brát na návštěvu do nemocnice děti,“ potvrdila Bohdana Kuzmová Křepinská, mluvčí Nemocnice TGM Hodonín.

Ve Veselí zrušili návštěvy

Za pacienty do Kyjovské nemocnice mohou návštěvníci zatím bez omezení. Správci nemocnice pouze doporučují nosit roušky ve vnitřních prostorách. „Z důvodu nutnosti dodržování zvýšeného hygienicko-epidemiologického režimu jsou však zákazané návštěvy ve Veselí nad Moravou na lůžkové stanici RHB i na oddělení ošetřovatelské péče, a to až do odvolání,“ upozornila Veronika Hollerová, mluvčí Nemocnice Kyjov.

Pouze ve středu a neděli odpoledne mohou za pacienty přijít také lidé v nemocnici v Boskovicích.

Ve Vyškově jsou návštěvy povolené zatím bez omezení, ovšem s respirátory na obličeji. Stejně jako v brněnských fakultních nemocnicích v Bohunicích a u sv. Anny.

Omezení se netýkají návštěv pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění a dětí. Správci nemocnic uvítají, když se ale návštěvy budou uskutečňovat mimo nemocniční pokoje, pokud to stav pacientů dovolí, nejlépe venku na zahradě nebo na chodbách. „Prosíme příbuzné, aby do nemocnice na návštěvu přicházeli pouze, pokud se budou cítit zcela zdrávi a nebudou na sobě pozorovat jakékoliv známky onemocnění,“ doplnil Zdeněk Monhart.