Přísaha prožila velký úspěch v červnu letošního roku ve volbách do Evropského parlamentu. Ambice na povolební vavříny měla i v krajských volbách. „Není to dobrý výsledek. V žádném případě jsme nepočítali s tím, že bychom skončili pod čárou ponoru,“ okomentoval volební výsledek Petr Vokřál.

Volby podle něj vypovídají o tom, že je společnost rozdělená. „Je evidentní, že lidé dali najevo nespokojenost s vládnoucím uskupením. Mrzí mě a překvapuje, že protestní hlas, když pominu ANO, je hodně extrémní. Napadalo to SPD a komunistům, což mi radost určitě neudělalo. Ne proto, že na Přísahu nezbylo, ale svědčí to o masivní polarizaci společnosti. Není to pro mě dobrá zpráva, ať už Přísaha dopadla jakkoliv,“ podělil se o své obavy bývalý primátor Brna.

Důvody neúspěchu hledal u sebe i v okolnostech. „Vždycky může člověk udělat něco lépe. Myslím si, že roli hrála více celostátní politika než lokální. Nevím, jestli na výraznou polarizaci měly vliv povodně, ale opravdu si nepamatuju, že by někdy historicky mohly strany ve třech krajích z ruky poskládat vedení samy se sebou,“ doplnil Vokřál.

Výsledky voleb ho překvapily napříč celou zemí. „Myslím si, že to jsou jedny z nejextrémnějších voleb, jaké si já v porevoluční historii pamatuji. Pan Kuba se probudil, podíval se do zrcadla a řekl si, kdo bude hejtman. Stejně jako Josef Bělica na severní Moravě. Já nevím, jestli se to historicky takhle někdy stalo. Vždycky se koalice nějak skládaly,“ zhodnotil lídr kandidátky Přísahy v Jihomoravském kraji.

Zda bude v hnutí, nebo dokonce v politice, pokračovat zatím neví. „Musím si to nějakým způsobem vyhodnotit. Shodou okolností mi dnes volal Róbert Šlachta, a asi se někdy potkáme, abychom si řekli, co bude dál. Jedna věc je, co chci já, a druhá věc je, jak to vyhodnotí vedení hnutí Přísaha. Myslím si, že je příliš brzo na nějaké horké rozhodování,“ řekl ke své politické budoucnosti Vokřál.