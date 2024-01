Podle správce parku je toto opatření v pořádku, lidé si ale stěžují na nedostatečné značení a chybějící informace ke stavbě.

Hana Munteanu chodí do Lužánek pravidelně běhat s manželem. Provizorní oplocení u vstupu do parku je podle ní udělané nešťastně a běžce obtěžuje. „Je to přepažené tak, že hlavní okruh v podstatě nejde proběhnout. Je tam několik cest, ale vždy to člověka zavede do slepé uličky," řekla redaktorce Deníku Munteanu.

Ještě větší problém podle ní způsobuje provizorní oplocení lidem, kteří se v Lužánkách tak dobře nevyznají. Spodní část parku je podle Munteanu v podstatě nepřístupná. „Mělo by to tam být alespoň značené. Není tam vysvětlené co je to za stavbu, od kdy do kdy bude trvat, ani tam nejsou šipky kudy má člověk jít," pokrčila žena rameny.

Oplocení je v parku kvůli rekonstrukci tenisových kurtů, které spadají pod Brněnský lužánecký tenisový klub. „Příjezd na stavbu je oplocen, aby byla zajištěná bezpečnost. Vše probíhá pod dohledem správce parku, veškeré podklady investora byly řádně projednány a připraveny," uvedl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.