Podle náměstka brněnské primátorky Jiřího Olivy se správy krytu ujme brněnské Turistické informační centrum. „Prostory se nijak nevyužívají a je to škoda. Mohou se zde pořádat prohlídky či výstavy. Není tu však žádný sál, takže na nějaké větší akce to není,“ přiblížil radní.

Kryt pod Petrovem vznikl po druhé světové válce. Měl sloužit jako úkryt při dalších náletech. Postupně byl přizpůsoben také proti jadernému útoku. „Postavili ho tak, aby sloužil nejen při leteckém, ale i atomovém úderu. Lidé v něm mohli se zásobami vydržet dva až tři dny,“ domnívá se znalec brněnského podzemí Aleš Svoboda.

Prostory by ukryly až 2500 osob. Nemají ovšem žádné pokoje. „Je to pouze soustava chodeb. Lidé by spali podél zdí na dřevěných postelích. Tento kryt neměl sloužit k žití, pouze k ukrytí se na dobu nezbytně nutnou,“ zhodnotil Oliva.

Ředitelka brněnského Turistické informační centrum Jana Janulíková tvrdí, že první zájemci by kryt mohli navštívit již letos na podzim. „Musíme sem ještě poslat techniky a vyřešit například nouzové osvětlení. Také určit, kolik lidí se může prohlídky zúčastnit a jak dlouho mohou pod zemí zůstat,“ popsala ředitelka.

Janulíková by ocenila, kdyby se prostory zpřístupnily co nejdříve. „Lidé mají o brněnské podzemí enormní zájem a zajisté by se jim líbilo, kdyby mohli prozkoumat i kryt pod Petrovem,“ zhodnotila.

